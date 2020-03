Los premios Stevie Awards reconocen el esfuerzo de SiteGround para ofrecer la mejor atención a sus clientes Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 15:00 h (CET) El proveedor de hosting web SiteGround es un ejemplo de que mediante el uso de la tecnología, procesos y el trato humano, se puede ofrecer el mejor servicio al cliente. Por ello, han sido galardonados con dos premios Stevie Award, los más reconocidos a nivel mundial de operaciones empresariales, en la categoría de Soporte al Cliente en Servicios de Computación En estos días de reclusión forzosa debido a la crisis del coronavirus, la tecnología se está mostrando como una de las principales vías para mantenerse conectado los unos a los otros. Es posible estar en contacto con los familiares a través de videollamadas, el teletrabajo es ya un hecho en numerosas empresas y se está poniendo de manifiesto que la tecnología en estos casos une a las personas.

En el caso de las empresas, el uso de estas tecnologías no solo se emplea de manera interna a través del trabajo en remoto, sino que también está poniendo a prueba la relación de éstas con sus clientes.

El uso de la tecnología y los recursos online unen a personas y también facilitan la interacción entre el cliente y la empresa, de vital importancia durante estos días. Esto es tan prioritario para SiteGround que desde el principio le otorgaron el valor que merecía y es por ello que esa experiencia ha sido reconocida por los Stevie Awards, uno de los premios internacionales de negocios más prestigiosos, con dos premios al mejor departamento de soporte al cliente. Así, la votación del público les ha otorgado el primer premio, y la votación del jurado les ha galardonado con el Premio Plata.

“Ganar un voto tan masivo no es fácil y llegar a donde estamos hoy lleva años de arduo trabajo, dedicación y consistencia. Implica sesiones de formación, procesos, monitorización y muchos esfuerzos coordinados por parte de muchas personas cuya dedicación, experiencia y eficiencia nunca deben fallar” Apunta José Ramón Padrón, Country Manager en España, a lo que también añade: “En SiteGround llevamos estando cerca de las personas a través de nuestros canales de soporte desde nuestros inicios gracias a la multitud de vías de contacto que facilitamos, los procesos que llevamos a cabo, nuestra disponibilidad 24/7 y la atención humana que brindamos al cliente”.

Sobre SiteGround

SiteGround es la plataforma de hosting web independiente más grande en la que confían los propietarios de más de dos millones de dominios en todo el mundo. Con un enfoque en la velocidad y la seguridad, el servicio de hosting de SiteGround incluye muchas herramientas y soluciones internas únicas que hacen que los sitios web funcionen de manera más rápida y segura. Como resultado del alto rendimiento de los sitios en combinación con el servicio al cliente líder en la industria, SiteGround es el proveedor de hosting preferido de los que gestionan sitios web. Los usuarios de WordPress en particular disfrutan de un servicio gestionado con herramientas especializadas para un rendimiento superior de la aplicación y una administración fácil.

Para más información, visitar www.siteground.es.

