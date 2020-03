'Parásitos' sigue siendo un éxito después de ser aclamada en los Oscars Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 12:52 h (CET) La surcoreana Parásitos ha hecho historia en la 92ª edición de los premios Oscar al imponerse en la categoría de mejor película, todo un hito para una cinta en lengua no inglesa Hollywood se ha coronado a lo largo de los años como la meca del cine a nivel mundial. La mayoría de películas que han marcado una época han sido producidas en alguno de sus estudios. En las noventa y dos ediciones de los premios Oscar, tan solo doce nominadas a la ‘mejor película’ han sido extranjeras. En el año 1988 El Último Emperador se hacía con el galardón y ha sido necesario esperar hasta la edición de este año 2020 para ver a otra película extranjera hacerse con el valorado premio.

Se trata de Parásitos, una obra surcoreana del director Bong Joon Ho que se ha hecho con 4 estatuillas doradas.

Parásitos trata de dos familias de mundos muy diversos que gracias a la picaresca se unen para siempre. La vida de los Kim, la familia protagonista, es una crítica al sistema y el reflejo de la vida de muchas familias en el mundo que viven en la pobreza y que luchan cada día por salir adelante. Esto ha causado que los espectadores se sientan más próximos al thriller de Bong Joon Ho y haya logrado tantos éxitos.

Este es precisamente uno de los beneficios psicológicos del cine además de entretener, que funciona como reflejo y permite hacer catarsis. Expone a los espectadores a sus propios miedos y ayuda a superarlos.

Sin embargo, el sector cinematográfico siempre ha pasado por tesituras que a dia de hoy con las nuevas tecnologías se han empezado a resolver. El 95% de las peliculas mundiales son peliculas independientes que se enfrentan al reto de conseguir captar la atención distribuidoras o agencias de ventas internacionales

Por ello y en busca de la reinvención de la misma surgen nuevas plataformas como Cinesma http://https://cinesma.com que, siendo pionera en este ámbito, permite la distribución de cine de forma on line a nivel global. También actúa como nexo de unión entre productores e inversores para seguir impulsando un sector que tanto bien hace a la sociedad.

