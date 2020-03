Cinco consejos de Aiwin para teleliderar equipos y empresas en tiempos de teletrabajo

La pandemia de coronavirus ha forzado la implantación del teletrabajo en muchas empresas de España, poniendo a prueba las capacidades y el liderazgo de los directivos Pese a las ventajas del teletrabajo como el aumento de la productividad o el ahorro en desplazamientos, lo cierto es que hasta hace una semana no era una opción para la mayoría de las empresas de España. De hecho, solo el 3% de los trabajadores españoles disfrutaba habitualmente de trabajar desde casa frente al 28% de los empleados de Suecia, según los últimos datos del Eurostat.

Aun así, la situación actual por la pandemia del coronavirus y la consecuente declaración del estado de alarma en España ha provocado que muchas empresas implanten el teletrabajo a marchas forzadas. Enviar a todos los empleados a trabajar desde casa sin haberlo hecho antes es una auténtica prueba para las infraestructuras tecnológicas y las herramientas de comunicación, pero también es un reto para el liderazgo de los directivos y responsables de equipos, al tener que asegurar que la consecución de objetivos y la productividad de la compañía se vea lo menos afectada posible durante la pandemia.

Teniendo en cuenta esta situación, desde Aiwin, servicio en la nube de videojuegos corporativos, recomienda 5 consejos básicos para que los directivos puedan teleliderar a sus equipos en estos tiempos de teletrabajo:

​- Asumir que las reglas del juego han cambiado. En general las personas y las empresas tienen miedo a los cambios extremos, pero ponerse en un punto de vista negativo no va a ayudar. Por ello, lo mejor para momentos como el actual es asumir la situación y partir de un nuevo punto para la consecución de los proyectos.

- Todo depende del contexto. La expansión del coronavirus, al igual que otros sucesos imprevistos de magnitud, afecta de diferente forma a las empresas dependiendo de su tamaño y su sector. Por ejemplo, no es lo mismo teletrabajar en una PYME que en una gran multinacional. Es importante no perder de vista el contexto socioeconómico de la compañía y convertir cualquier circunstancia en una oportunidad. También es fundamental anticiparse a los cambios del sector ya que así se podrá responder de manera estratégica y no precipitada.

- Convertir las amenazas en oportunidades. En este tipo de situaciones es normal que el equipo no deje de pensar en escenarios negativos, por lo que la motivación del equipo es más importante que nunca. Y es que, aunque el sector profesional en cuestión no esté en su mejor momento, esto puede ser una oportunidad para proponer ideas y mejoras para la compañía. La clave se basa en estar bien informados y reaccionar a tiempo

- Las nuevas tecnologías son imprescindibles. Hasta hace poco más de una semana, herramientas como la nube o los equipos portátiles eran una buena opción para la comunicación y cooperación laboral, pero hoy se han convertido en una necesidad. Es vital que los líderes de un equipo sepan controlar estas herramientas casi tan bien como los expertos informáticos para transmitir su funcionamiento a los empleados. El día a día de la compañía puede depender de ello.

- La ciberseguridad es cosa de todos. El coronavirus ocupa la actualidad empresarial de los últimos días, pero tampoco hay que olvidarse de otros virus. Y es que el 10% de las empresas de Italia, llevadas por el miedo al COVID-19, ha instalado un malware en sus ordenadores al abrir un correo que envío un hacker haciéndose pasar por la OMS. Es responsabilidad de los líderes crear una cultura empresarial para proteger los datos y la información interna y prevenir los ciberataques, que pueden llegar a ser letales en esta delicada situación.

Precisamente, Aiwin ha desarrollado el videojuego corporativo The Leader para poner a prueba las capacidades de los líderes en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos como puede ser la expansión del coronavirus. “Estamos ante un momento único de cambio acelerado, donde el liderazgo tradicional de las empresas debe reorientarse hacia el teletrabajo y la digitalización” destaca Sergio Jiménez, CEO y fundador de Aiwin. “Esta pandemia nos ha hecho ver que es fundamental tener a nuestros equipos ilusionados y motivados para mejorar la productividad y asegurar la continuidad del negocio”.