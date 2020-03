abascool lanza un curso online para formar a familiares y profesionales en el tratamiento del TEA Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 10:16 h (CET) El Centro de Formación Superior especializado en el tratamiento del autismo lanza un nuevo curso online tras implantar el programa de Máster en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo es ampliar la formación a familiares de personas con TEA en la práctica diaria de la terapia ABA. De esta forma, pretende que las personas con TEA alcancen su máximo potencial a través de una educación de calidad. El curso, que comienza el 1 de abril, tiene una duración de 3 meses abascool, Centro de Formación Superior especializado en el tratamiento de personas con necesidades educativas especiales, acerca el Análisis Aplicado de Conducta (ABA) a familiares, educadores, maestros, integradores sociales, psicólogos y estudiantes con un nuevo curso online a través de su plataforma.

Esta formación permite que personas profesionales y no profesionales en esta área conozcan esta práctica y puedan a ayudar a personas con TEA a desarrollar sus capacidades. También dota de los requisitos básicos de formación para solicitar el acceso al examen de la Certificación RBT® de la BACB®.

El curso está disponible 100% online y comprende un total de 50 horas lectivas que podrán realizarse en un periodo de tres meses, permitiendo a cada alumno distribuirse el contenido como quiera.

“Desde que comenzamos el Máster en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en 2018, hemos recibido muchas peticiones de familias para ampliar el alcance de nuestra formación”, apunta Blanca Sáenz. La directora de abascool especifica que este programa es “una buena oportunidad para que no sólo las familias, sino también los profesionales, adquieran conocimientos básicos sobre el Análisis de Conducta Aplicado”.

El curso “cumple con el propósito de trasferencia de conocimiento, divulgación y concienciación en España sobre la necesidad de fomentar estas intervenciones basadas en evidencia científica y recomendadas por las guías de buenas prácticas para el tratamiento del TEA y por la OMS”, anuncia.

A lo largo de la formación de 50 horas versión online, los alumnos aprenderán las tareas de la lista de la BACB® 2ª Edición para RBT®. El temario cubre conceptos básicos de ABA, técnicas de registro y medición, evaluación, adquisición de habilidades en la aplicación de procedimientos de enseñanza, conducta verbal, reducción de conductas y aspectos sobre el desempeño profesional y ético.

El programa está dividido en 20 unidades didácticas comprendidas en 5 módulos de aprendizaje, que abarcan desde la evolución y adquisición de habilidades hasta planes para la reducción de conducta. En su material didáctico incluye desde explicaciones teóricas hasta supuestos y vídeos prácticos, con material docente y clases grabadas de los profesores.

El Curso de Terapeuta en Análisis Aplicado de Conducta (ABA) es impartido por las psicólogas Cristina Moreno y Rosalía Moriche fundadoras del Centro La Ilusión de Momo, en coordinación con José Monseco, psicólogo, Analista de Conducta Certificado BCBA, director del Centro Dabadá y director académico de abascool.

La formación de profesionales es uno de los objetivos marcados en la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, y dedica una de sus líneas estratégicas a la investigación. De esta manera, “favorece la coordinación de recursos, el desarrollo, la innovación y la transferencia de conocimiento; y la formación de los profesionales que intervienen en todo el recorrido vital de las personas con autismo”, asegura Monseco.

Sin embargo, aclara, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sigue pendiente, cinco años después de la aprobación de la Estrategia, de la elaboración del Plan de Acción. A pesar de las constantes demandas de atención por parte de las familias, la Confederación de Autismo España y todas las entidades que ésta engloba, aún faltan medidas y acciones concretas para cumplir los objetivos, critica el director académico de abascool.

El curso comenzará el próximo 1 de abril. El plazo de matriculación ya está abierto (https://abascool.com/curso-terapeuta-analisis-aplicado-de-conducta/) a través de la web de abascool y los alumnos dispondrán de cuatro opciones de convocatoria.

Sobre abascool

abascool es un centro de formación superior especializado en el tratamiento del autismo. Una iniciativa respaldada por inversores sociales con sensibilidad en la intervención de niños con autismo, la innovación educativa y la formación superior. Implican a profesionales, instituciones y familias para la divulgación y cobertura de las necesidades de las personas con TEA, la mejora en la accesibilidad a intervenciones con evidencia científica y la plena inclusión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Agentes sociales de Atención a la Dependencia reclaman suministro de EPIs ante posible colapso del sistema Factorenergia lanza la tarifa #QuédateEnCasa con un descuento excepcional del 25% Nuevas medidas de apoyo económico para paliar la crisis del Covid-19 Schréder presenta su etiqueta Circle Light LzLabs firma un acuerdo con la Unidad de Negocio de Capgemini en España modernizando las apps mainframe