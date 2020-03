Todo sobre la osteopatía, informa Centro de fisioterapia Roberto de la Vega Ruíz Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 13:28 h (CET) La osteopatía es un tratamiento empleado para aliviar dolencias mediante la búsqueda de la recuperación del equilibrio orgánico La medicina osteopática se agrupa dentro de las disciplinas que desarrolla un fisioterapeuta en Málaga y es la encargada de diagnosticar y tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos del cuerpo humano, que como consecuencia de ello, provoca trastornos en la salud deorganismo del paciente.

En la osteopatía en Málaga se emplea una serie de tratamientos no invasivos y técnicas manuales evitándose la intervención a través de fármacos para aliviar las molestias.

Cualquier clínica de fisioterapia en Málaga que ofrezca tratamientos de osteopatía, tiene la finalidad de aliviar la dolencia del paciente a través de la recuperación del equilibrio orgánico general, más que el alivio analítico del foco del dolor. Un tratamiento con el que preservar todas las funciones orgánicas (ya sea del sistema cardiovascular, respiratorio, nervioso o linfático, entre otros) en perfecto estado.

El empleo del tratamiento de osteopatía está recomendado para molestias o trastornos orgánicos del tipo:

- Digestiva: hernias de hiato, gastritis o colon irritable

- Articulaciones o músculo esqueléticas: esguinces, tendinitis o contracturas

- Pediatría

- Sistema respiratorio: en casos de bronquitis o asma

- Obstetricia

- Casos postoporatorios

- Trastornos del sueño

- Neuronales sobre cuestiones de migrañas o neuralgia trigeminal

- Entre los beneficios que ofrece el tratamiento de osteopatía se destaca:

A diferencia de otras técnicas de fisioterapia, la osteopatía ofrece la mínima intervención, es decir, la medicina osteopática no busca la intrusión directa a una molestia o dolencia corporal, sino que estudia y analiza su foco de origen y su evolución. Con este análisis el especialista puede reducir y eliminar la causa que genera esa molestia, incrementándose además la capacidad autocurativa que tiene el propio organimo.

"Científicamente está demostrado que en ciertos problemas corporales de salud, el cuerpo humano tiene la capacidad de regenerarse así mismo y, con apoyo de este prinpicio, la medicina osteopática busca reforzar e incrementar la fuerza de esta capacidad humana".

