Comunicado oficial CBC Cerrajeros ante el Coronavirus Covid-19 Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 12:08 h (CET) La empresa vasca expandida por todo el territorio nacional, garantiza los servicios de urgencia en las principales ciudades españolas más afectadas por el virus. Cabe destacar la solidaridad mantenida con los colectivos más vulnerables a los que realizará importantes descuentos en función de las necesidades Después de que hace unos meses anunciara su negativa a realizar desahucios en favor de los bancos. La empresa de origen guipuzcoano CBC Cerrajeros, vuelve a ofrecer su solidaridad a los colectivos sociales más desfavorecidos.

"En CBC Cerrajeros, queremos comunicar que ante la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 nos mantendremos activos para cualquier urgencia que nuestros clientes puedan necesitar. Y aunque algunos de nuestros técnicos cerrajeros se encuentran en cuarentena, queremos garantizar los servicios de cerrajería urgente.

Sabemos de la importancia de mantenernos activos ante la epidemia, y por eso comunicamos que no habrá ningún tipo de despido ni ERTE en nuestras filas. Los servicios de urgencia que están garantizados en las principales ciudades españolas donde prestamos servicios de cerrajería.

También queremos mostrar todo nuestro apoyo y gratitud tanto para sanitarios como a cuerpos de seguridad del estado. Así como a toda la sociedad española que en estos días está volviendo a demostrar su unidad y solidaridad en tiempos difíciles.

Nosotros también nos queremos unir a ese apoyo, sobre todo a las personas más afectadas económicamente por la crisis del coronavirus Covid-19. Es por eso que queremos anunciar, que todas las personas en paro o que de alguna manera este afectadas económicamente por esta epidemia, tendrán descuentos de hasta el 70% en cualquier tipo de urgencia y además pondremos a su disposición facilidades de pago.

Esas personas desfavorecidas por la crisis podrán contar con el apoyo técnico de las sucursales de CBC Cerrajeros Donostia, CBC Cerrajeros Madrid, CBC Cerrajeros Barcelona y CBC Cerrajeros Bilbao. Sabemos que el coronavirus ha afectado en mayor medida a las ciudades de Madrid, Barcelona y a la comunidad del país vasco. Por eso hemos de garantizar los servicios de urgencia en dichas ciudades. Y por eso anunciamos que nadie se quedará fuera de su casa, y que las personas más vulnerables contarán con todo nuestro apoyo.

Una vez más, queremos agradecer el apoyo y confianza de nuestros clientes. Y deseamos una pronta recuperación tanto sanitaria como económica de nuestra sociedad."

De esta manera es como la empresa de cerrajería ha querido poner su granito de arena en apoyo a la sociedad y una vez más ha mostrado su solidaridad ante la crisis del coronavirus. Como ya lo hiciera hace unos meses con las personas afectadas por los desahucios.

Jorge Vegas, máximo responsable de la empresa, ha relatado "por supuesto que esta crisis también nos afecta a nosotros pero no podemos dar la espalda a nuestros clientes" la empresa de cerrajería anuncia que aunque tendrán pérdidas no habrá despidos.

