BR Bars & Restaurants crea con su app el movimiento #HosteleríaEnCasa en época de coronavirus

miércoles, 18 de marzo de 2020, 11:04 h (CET) Ofrece la posibilidad de llevar a cabo servicio Delivery para poder seguir generando ingresos mediante el pago directo con smarthpone Para hacer frente a la situación provocada por la propagaciónd el coronavirus, BR Bars & Restaurants ha puesto en marcha el plan #HosteleríaEnCasa. Mediante él, la app para pedir en restaurantes gratuita pretende ayudar al sector hotelero. De ella se benefician tanto bares como restaurantes u hoteles. De esta forma podrán seguir trabajando gracias a los pedidos a domicilio que se llevarán a cabo por el servicio Delivery en sus locales asociados.

Según el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, bares y restaurantes podrán ofrecer servicio de entrega a domicilio pese a estar cerrados de cara al público. Esta app para pedir en bares permite que se realicen las entregas sin ningún tipo de contacto físico. Los repartidores conocen de forma detallada el protocolo de actuacuón, recibiendo los usuarios su pedido en la puerta de casa sin ningún problema.

El servicio cuenta también con un tratamiento especial para todos aquellos que no puedan tomar algún tipo de alimento, ya que durante la realización del pedido podrán notificar su intolerancia o alergia. La app ya cuenta con establecimientos de Sevilla, Madrid y Lanzarote, pudiendo extender sus servicios a toda España. El hecho de poder realizar un pago con paypal o tarjeta hace el proceso mucho más ágil y sin comisiones tanto para el usuario como para el restaurante.

Los establecimientos pueden instalarlo de forma fácil y rápida con ayuda de un soporte. De esta forma, podrán ofrecer al usuario un servicio que se encuentra disponible tanto en Android como en iOS. Desde su lanzamiento en 2019, Br Bars & Restaurants no ha dejado de añadir usuarios que deciden realizar sus pedidos y pagos sin ningún tipo de espera. Con el movimiento #HosteleríaEnCasa pretende seguir poporcionando un servicio para que los establecimientos puedan seguir trabajando mediante su app de pedidos para llevar.

