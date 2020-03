Tipología de sofás según preferencias, informa Nessen Interiors Comunicae

miércoles, 18 de marzo de 2020, 10:40 h (CET) Viviendas de pequeño tamaño, familias numerosas u opción 100% personalizable son algunas de las condiciones que el usuario debe tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo sofá para su hogar Actualmente existen en el mercado un amplio catálogo de sofás de calidad. Las marcas fabricantes diseñan modelos adaptados a las diferentes necesidades que puedan surgir en un hogar: el número de plazas, la funcionalidad, el material de fabricación, tamaño o diseño son algunas de las características que los usuarios tienen en cuenta a la hora de comprar un nuevo sofá para su salón, salita o sala de espera.

Viviendas pequeñas, soluciones pequeñas

No hay que renunciar a la comodidad de un sofá de calidad. Los sofás de 2 plazas en Málaga ofrecen una excelente solución para hogares con poco espacio. Actualmente, existen marcas que ofrecen sofás de 2 plazas ofrecen el efecto cama al contar con una parte inferior extraíble para acomodar los pies.

Elegancia y grandeza

Son dos de las características que mejor define a los sofás chaise longue en Málaga. Una opción muy práctica para aunar en una sola pieza varias funciones. Esta variedad de mobiliario puede encontrarse hasta de 5 plazas, para familias numerosas o espacios muy grandes a los que dotar personalidad y buena presencia.

Personalizables y a medida

Una variedad que ha empezado a ganar presencia entre los comercios especializados en decoración y mobiliario de descanso. Y es que cada vez son más los usuarios que deciden invertir un poco más a la hora de comprar un sofá para adaptarlo a los gustos y preferencias, al estilo y decoración de la estancia en particular. Apostar por sofás a medida en Málaga significa diseñarlo de forma individual y personalizada en cuanto a tapizado, plazas, material o diseños, incluso en algunos casos incluye cojines con los que dotar de total personalidad el hogar.

Adaptados a cualquier rincón

Los sillones ofrecen buena alternativa, tanto a espacios muy reducidos como a espacios más grandes en los que alternar un sofá con sillones y dotar al espacio de originalidad y frescura en cuanto a distribución. En este tipo de mobiliario también existen diferentes alternativas: sillones antimanchas, sillones relax, sillones giratorios o con butacón. Los sillones pueden llegar a ofrecer un espacio acogedor en el que disfrutar de un buen rato de lectura o de descanso.

