Riot Games lanza Teamfight Tactics para dispositivos móviles

miércoles, 18 de marzo de 2020, 09:28 h (CET) El popular juego de combates automáticos ha registrado 80 millones de jugadores en todo el mundo desde su lanzamiento en 2019 Riot Games, desarrolladora y distribuidora de League of Legends (LoL), ha anunciado hoy que Teamfight Tactics (TFT) llegará a la App Store y a Google Play el 19 de marzo de 2020. Teamfight Tactics es el primer juego para móvil de Riot Games y llega en un año clave para la desarrolladora, pues tiene planeado el lanzamiento de varios juegos nuevos para diversas plataformas, entre los que se incluye Legends of Runeterra.



Dax Andrus, jefe de producto de TFT, comenta:

"Desde que lanzamos TFT para PC el año pasado, nos ha abrumado la increíble respuesta de los jugadores. Nos han pedido más formas de jugar a TFT y estamos deseando compartir una versión para móviles que se mantiene leal a la experiencia en ordenador, al mismo tiempo que tenemos en cuenta los matices y funciones optimizados que les encantan a los jugadores de móvil"

"TFT para móvil será totalmente multiplataforma, lo que permitirá a los jugadores de PC y móvil competir desde diferentes dispositivos sin ningún tipo de complicación. Lanzaremos TFT para móvil con el nuevo set anunciado recientemente: Galaxias, lo que incluye a campeones de LoL, opciones de personalización y minileyendas (avatares en partida controlados por los jugadores) relacionados con el espacio, las galaxias y las estrellas. Ahora mismo está en fase de beta cerrada en algunas regiones".



En el momento del lanzamiento, TFT para móvil dispondrá de las siguientes funciones:

- Pase de Galaxias y pase+ de Galaxias (dos tipos de función progresiva gratuita y de pago que permiten a los jugadores desbloquear contenido conforme jueguen partidas).

- Chispas de la temática de Galaxias (animaciones de daño personalizadas).

- Juego cruzado entre ordenador y móvil.

- Nuevo tutorial (para móvil).

También incluirá las funciones preexistentes de la versión de TFT en ordenador:

- Minileyendas de Galaxias (avatares de jugador personalizados).

- Aspectos de la arena de Galaxias.

- Partidas clasificatorias.

Marc Merrill, cofundador y codirector de Riot Games, afirma:

"Cuando creamos League of Legends hace más de 10 años, nunca pensamos que se convertiría en algo tan popular y con tantos jugadores alrededor del mundo. Ahora que LoL entra en su segunda década, nos emociona llevar la verdadera experiencia competitiva de TFT a los móviles, el primero de muchos esfuerzos multiplataforma que verán los jugadores este año".

TFT es un juego de estrategia gratuito para ocho personas en el que los jugadores combinan a los campeones de LoL con objetos para crear diferentes formaciones y derrotar a los otros siete jugadores de la partida. En este juego líder en el género de los juegos de combates automáticos, los jugadores tienen que colocar tácticamente su ejército de personajes sobre un tablero con forma de cuadrícula para descubrir quién es el superviviente de los combates automáticos. Desde su lanzamiento en 2019, TFT se ha convertido en el máximo exponente del género, con 80 millones de jugadores en todo el mundo y aportando una experiencia profunda y divertida similar al ajedrez para todo tipo de jugadores en múltiples plataformas.

