NoviCap triplica su negocio y cierra 2019 superando la barrera de los 210M€ financiados Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 17:13 h (CET) La compañía financia más de 1M€ al día a proyectos de empresas españolas y holandesas, lo que la convierte ya en la segunda empresa de financiación no bancaria de España NoviCap, ‘fintech’ especializada en financiación de circulante a través de soluciones de factoring y confirming, arranca el año confirmando un exitoso cierre de ejercicio en 2019 en el que ha superado la barrera de los 210 millones de euros financiados, una cifra que supone multiplicar por tres la del ejercicio anterior.

El volumen financiado confirma a NoviCap como un aliado estratégico en el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, el principal cliente de la fintech. Asimismo, el pasado año la fintech también consolidó la financiación a empresas de mayor dimensión, con una facturación de hasta 2.000 millones de euros, al haber activado recientemente líneas de Factoring y Confirming de más de 20 millones de euros para clientes Corporate.

El cierre de año récord de la compañía también significó alcanzar la cifra más alta de financiación en un solo trimestre desde su fundación en 2015, con un total de 52 millones de euros.

Más financiación, menos días para cobrar las facturas

Este crecimiento de negocio sitúa a la firma como la principal alternativa de financiación frente al sector bancario. A cierre del pasado ejercicio, NoviCap había superado la barrera de las 35.000 facturas financiadas en más de 35 países y consolidó su cifra de fidelización puesto que el 92% de sus clientes han renovado su línea de financiación.

Más de 1.500 empresas han podido continuar con su actividad o afrontar sus retos de crecimiento gracias a la financiación facilitada por NoviCap, lo que se traduce en una contribución social de gran dimensión en base a los más de 52.000 empleados que conforman el portfolio de las empresas financiadas. En total, la financiación facilitada por la fintech ha supuesto un ahorro de más de 2,5 millones de días en el cobro de facturas a sus clientes.

Nueva sede europea y nuevas oficinas centrales

Además de triplicar su volumen de negocio, NoviCap cerró 2019 duplicando su cifra de empleados hasta los 54 trabajadores. Este crecimiento ha supuesto también la próxima apertura de una nueva sede en Barcelona, cuyo espacio triplicará el tamaño de la actual hasta los 600m2, y que, junto a la oficina de Madrid, ofrece una amplia cobertura en todo el territorio español.

Además, en el marco del plan de expansión de NoviCap, la compañía abrirá una nueva sede europea en Ámsterdam para dar servicio a los clientes del mercado holandés que tienen un peso importante en el negocio de la fintech. Esta línea de crecimiento también supondrá ampliar la línea de productos financieros, con nuevas soluciones de financiación como el Supply Chain Finance o el Dynamic Discounting.

NoviCap, entre las empresas europeas de mayor crecimiento

El ranking de las 1.000 empresas europeas de mayor crecimiento publicado por el periódico británico Financial Times sitúa a NoviCap en la 75 posición. Dentro de las empresas españolas, la fintech ocupa el séptimo lugar, el cuarto en las compañías de servicios financieros.

Además de esta distinción la compañía también obtuvo recientemente el premio Alternative Finance Provider of the year en la prestigiosa gala de los RFIx Awards 2020 organizados por BCR Publishing lo que subraya su evolución en este último año.

“El crecimiento imparable de NoviCap desde su fundación confirma que el sector de la financiación en España y Europa demanda nuevas alternativas para evitar la concentración en el circuito bancario y cubrir todas las necesidades de financiación de las pymes. Hay que seguir la senda de la expansión a partir de ahora gracias a la nueva oficina en Amsterdam, que a buen seguro reforzará el negocio desde un punto estratégico de Europa”, afirma Marc Antoni Macià, cofundador y COO de NoviCap.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.