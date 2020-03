España está sufriendo el peor contagio de coronavirus de Europa después de Italia, según Econtroldeplagas Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 17:16 h (CET) España está sufriendo el peor contagio de coronavirus de Europa después de Italia, según los funcionarios del gobierno que han declarado un "estado de alarma" para aplicar el tipo de medidas de emergencia instituidas en Italia, obligando a la gente a permanecer en sus casas incluso con el riesgo de parálisis económica, especialmente en Madrid Empresas especializadas en eliminar y limpiar el coronavirus en Madrid

El brote mundial del Coronavirus (COVID-19) tiene a la gente luchando por protegerse a sí mismos, sus hogares y negocios de una posible contaminación. Los efectos de este tipo de situación de riesgo biológico pueden durar hasta una semana y la continua propagación de la enfermedad ha llevado a un creciente número de muertes en Madrid y toda la Península Ibérica.

Econtroldeplagas en coronavirus, es el líder de la industria en enfermedades infecciosas y remediación de riesgos biológicos, incluyendo la desinfección de coronavirus, y ofrece los más altos estándares profesionales posibles. La empresa se dedica a proporcionar una rápida respuesta de emergencia 24/7 en toda España para que sus clientes puedan estar tranquilos en caso de un brote.

¿Cómo desinfectar del coronavirus de casa o negocios?

El coronavirus se ha ganado rápidamente la reputación de ser particularmente contagioso y resistente. Puede sobrevivir en las superficies hasta una semana y las personas infectadas por el virus no muestran síntomas hasta aproximadamente dos semanas después de la infección, lo que hace difícil de rastrear y contener. Por eso es tan importante tener de su lado a una empresa profesional de confianza para remediar la enfermedad y el riesgo biológico.

Econtroldeplagas se adhiere a todas las regulaciones de la CEPA (Certified Professional Pest Management), DEKRA y Certificados DDD y sigue estrictamente los procedimientos más avanzados en cuanto a limpieza y desinfección de enfermedades. El Coronavirus (COVID-19) sigue siendo novedoso, por lo que Econtroldeplagas consulta continuamente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener soluciones actualizadas, además de utilizar desinfectantes aprobados por los CDC y la EPA.

Cómo se desinfecta el Coronavirus

En Econtroldeplagas usan desinfectantes de potencia industrial aprobados por el CDC y la EPA con un amplio espectro de eliminación de virus.

Todos los materiales infectados se limpian, desinfectan y se eliminan adecuadamente como residuos de riesgo biológico.

Sus técnicos de limpieza certificados usan en todo momento equipo de protección personal EPI) y máscaras de respiración.

Econtroldeplagas se adhiere a un riguroso proceso de eliminación del coronavirus para sus equipos, camiones y áreas de almacenamiento de residuos

El brote de enfermedades se ha convertido en una situación extremadamente seria en la que la salud y la seguridad de cada uno, su familia y sus empleados están en juego. No se arriesgue, llame a los verdaderos profesionales al teléfono +34629456410 o al correo presupuestos@edyals.com.

