La clínica de fertilidad Amnios in Vitro Project cierra de forma temporal por coronavirus Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 17:16 h (CET) Se suman al movimiento popular #YoMeQuedoEnCasa. Los empleados están teletrabajando para garantizar la atención al paciente La clínica madrileña de reproducción asistida Amnios in Vitro Project, situada en la calle Boix y Morer, 5 de Madrid, ha decidido cesar su actividad asistencial de forma temporal debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19) y al estado de alarma decretado en España. Desde este lunes todos sus empleados trabajan a distancia para cumplir con las directrices gubernamentales. En función de la evolución de la situación sanitaria el cierre podría prolongarse.

“En un ejercicio de responsabilidad hemos decidido cesar nuestra actividad asistencial para evitar la propagación del COVID-19 y nos unirnos a la petición del gobierno de limitar los desplazamientos por ello hemos optado por el teletrabajo para continuar la comunicación con nuestros pacientes”, indica la doctora Marian Chávez, directora médico de Amnios in Vitro Project.

Con el aumento de casos en la capital, la clínica madrileña ya había decidido el pasado lunes no iniciar ningún ciclo de reproducción asistida nuevo. Sin embargo, sí se habían continuado los tratamientos de fertilidad que ya estaban en marcha. “Queremos mandar un mensaje de tranquilidad y calma a nuestros pacientes y donantes que se encontraban en pleno proceso de reproducción asistida en las últimas semanas”, añade.

Estudio publicado en The Lancet

Según un estudio publicado en The Lancet, en el que se analizaron nueve mujeres chinas embarazadas no hay contagio materno-fetal. Para ello analizaron la prueba de la presencia del virus SARS-CoV-2 (coronavirus) en el líquido amniótico, la sangre de cordón umbilical y muestras de hisopos de garganta neonatales. También se recolectaron muestras de leche materna y se analizaron los pacientes después de la primera lactancia. Todos los bebés nacieron por cesárea.

