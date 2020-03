Las teorías de la conspiración centran los bulos sobre el COVID-19 en la Red, según #SaludsinBulos Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 17:00 h (CET) El Instituto #SaludsinBulos ha recopilado datos del 26 de febrero al 17 de marzo, hasta el primer día laborable en Estado de Emergencia. La manipulación por parte de los gobiernos y medios de comunicación es un tema de conversación recurrente Las teorías de la conspiración centran gran parte de la conversación sobre el coronavirus (SARS-CoV-2) en Twitter, según un nuevo análisis realizado por el Instituto #SaludsinBulos con la herramienta de monitorización Atribus. Así, las principales tesis sobre las que más se habla en esta red social son las mentiras de los gobiernos y las conspiraciones como el origen del virus o el propósito del mismo. “El aumento de los positivos por COVID-19 ha supuesto un incremento de la conversación en internet sobre esta enfermedad. La mayoría de los usuarios aluden a la manipulación por parte de los gobiernos, los medios de comunicación y los partidos políticos”, explica Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos y director de la agencia COM Salud.

Durante las tres semanas en las que se ha realizado esta escucha se han analizado más de 50.000 tuits, con un alcance real de 27.800 usuarios, 28 millones de impresiones potenciales y un engagement del 53%. Además, un 23% de los mensajes se han enviado desde España (13.449 tuits). “Hemos detectado tres grandes picos en la conversación. El primero el 28 de febrero con la detección de los primeros positivos en España de pacientes que no habían estado en focos de contagio. El segundo el 13 de marzo al declararse el Estado de Alarma y, por último, el 16 de marzo, el primer día laborable en Estado de Alarma y con la comparecencia del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska”, explica Mateos. “Desde que comenzamos esta monitorización en Twitter, hace mes y medio, la conversación ha aumentado en proporción a la pandemia y ya es monotemática. Por ejemplo, el 16 de marzo registramos más de 14.000 tuits sobre coronavirus”, añade.

Una de las principales tesis que defienden los usuarios de Twitter es que el COVID-19 ha sido creado en un laboratorio. “No hay ninguna evidencia científica de que el nuevo coronavirus haya sido creado en un laboratorio, bien modificando un virus existente o creándolo artificialmente desde cero. Estos rumores asociados a la creación de virus en laboratorios son comunes y ya sucedió en el SARS y en la gripe A”, explica el doctor Joan Carles March, codirector de la Escuela de Pacientes de Andalucía. “Los investigadores que han estudiado el genoma del coronavirus coinciden en señalar a los murciélagos como la fuente más probable de la epidemia. Todo lo demás es científicamente infundado”, añade.

Informe sobre bulos del coronavirus

Por otra parte, el Instituto #SaludsinBulos ya había editado el Informe sobre bulos del coronavirus, con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). Este documento monitorizó Twitter durante un mes (23 de enero a 26 de febrero) y sirvió para conocer el pensamiento de los españoles sobre esta nueva enfermedad. En este primer informe los bulos con más impacto fueron la relación entre el virus y los paquetes procedentes de China o los supuestos remedios para combatir la infección.

