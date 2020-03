El número de muertos a nivel mundial por la pandemia de coronavirus sobrepasa los 6.500 En China continental, donde el coronavirus surgió por primera vez pero ha disminuido ininterrumpidamente en los últimos días, se reportaron 16 casos nuevos y 14 muertes más el domingo Redacción Siglo XXI

martes, 17 de marzo de 2020, 19:29 h (CET) Hoy, un resumen extendido sobre el coronavirus a nivel mundial. El número de muertos por la pandemia de coronavirus ha sobrepasado los 6.500, con alrededor de 170.000 casos confirmados en todo el mundo. Al menos 77.000 personas se han recuperado de la enfermedad, aunque algunos informes sugieren que esta ha tenido un impacto duradero en la salud y que la reinfección es posible.



Medidas radicales están siendo implementadas en toda Europa, actualmente considerada el epicentro de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Italia permanece aislada al tiempo que reportó 368 nuevas muertes el domingo, lo que incrementa el número de víctimas fatales en el país a más de 1.800.

El Vaticano anunció que cerrará al público las celebraciones de la Semana Santa.



Asimismo, España ha tomado actualmente medidas de confinamiento, en un intento por frenar la propagación del coronavirus. España tiene el segundo mayor número de casos de la enfermedad en Europa después de Italia, y el quinto más alto a nivel mundial, con 8.000 personas contagiadas y casi 300 víctimas fatales contabilizadas hasta el domingo.

Un video publicado en España muestra a la población animando a los trabajadores médicos en las calles mientras el país se preparaba para el confinamiento. Begoña Gómez, esposa del primer ministro español, Pedro Sánchez, ha sido diagnosticada con COVID-19. El viceprimer ministro, Pablo Iglesias, entró en cuarentena después de que su pareja, Irene Montero, quien se desempeña como ministra de Igualdad, fuera diagnosticada con COVID-19. Mientras tanto, Ortega Smith y Santiago Abascal, del partido de extrema derecha Vox, dieron positivo a las pruebas de diagnóstico del virus, y el partido anunció que todos los legisladores trabajarían de forma remota.



En Francia, donde la mitad de los pacientes con coronavirus que se encuentran en estado crítico son menores de 60 años, el Gobierno ordenó el cierre de restaurantes, bares y cines.



Austria ha prohibido las reuniones de más de cinco personas y ha establecido un toque de queda, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de multas. Alemania y Dinamarca están cerrando sus fronteras.

Mientras tanto, en el Reino Unido, el Gobierno encabezado por el primer ministro Boris Johnson se ha convertido en blanco de las críticas por limitar su recomendación de autoaislamiento a las personas mayores de 70 años. El principal asesor científico de Gran Bretaña Patrick Vallance también sugirió dejar que cierto número de personas se contagien, a fin de desarrollar una “inmunidad de grupo”; sin embargo, las autoridades gubernamentales se retractaron de los comentarios, afirmando que no era la política oficial.

Irlanda ha cerrado todos los pubs y bares días antes de las celebraciones del Día de San Patricio.

En Irán, el número de muertos superó los 720, con casi 14.000 casos confirmados. Al menos 100 personas han muerto en las últimas 24 horas. Un funcionario sostuvo que muchos de los que murieron no padecían otras afecciones.



Alrededor del 15% de las personas fallecidas eran menores de 40 años.

El Líbano comienza a implementar medidas de aislamiento que se extenderán por dos semanas; ha cerrado su aeropuerto y sus fronteras y ha ordenado que las personas permanezcan en sus hogares.



Sudáfrica ha declarado un desastre nacional al tiempo que la COVID-19 se afianza en el continente africano. Kenia anunció que cerraría su frontera a todos los no residentes con el objetivo de frenar la propagación de la enfermedad. Al menos 26 países africanos actualmente reportan casos del virus.

En América Latina: Colombia y Panamá están impidiendo la entrada de no residentes y ciudadanos, y requieren que aquellos que vuelvan a ingresar al país se aíslen a sí mismos por dos semanas. Durante el fin de semana, Guatemala anunció la primera muerte por coronavirus en su territorio. El hombre de 85 años ingresó el mes pasado al país a través de Madrid.

En China continental, donde el coronavirus surgió por primera vez pero ha disminuido ininterrumpidamente en los últimos días, se reportaron 16 casos nuevos y 14 muertes más el domingo . Existen actualmente más contagios confirmados fuera de China continental que al interior. China ha ofrecido ayudar a países como Irán, Irak e Italia para enfrentar el brote.

