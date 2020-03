​El “maestro mil amores”, falleció sin ver impreso sus versos Es el autor del himno de La Escuela Normal superior de Tamaulipas con letra y música. Fue distinguido con el máximo galardón en composición de himnos de escuelas normales a nivel nacional Carlos Javier Jarquín

martes, 17 de marzo de 2020, 19:19 h (CET) Las posibilidades de enriquecerse intelectualmente en éstos tiempos es cómoda y extraordinaria, incontables de profesionales se destacan por su ilimitada cordialidad en apoyar a los que están iniciando a vivir en lo que tanto desean convertirse, es grandioso saber que existen personas que se entregan honestamente a esa causa de ayudar desinteresadamente al que necesita. Este mundo urge de personas más solidarias, globalmente necesitamos vivir en mayor igualdad, menos desprecio y mutuo respeto sin importar; país, idioma, color de piel, religión, política, profesión, etc. Lo que debemos comprender continuamente es que todos tenemos derecho a ser felices, seamos menos egoístas y más humanos, todos necesitamos de todos.



Síntesis biográfica

Quién tiene el honor de crecer en un hogar donde tiene el apoyo constante e incondicional de sus padres, tiene un universo de plural e inigualables enseñanzas, debes aprovechar plenamente ese presente, porque no siempre tendrás la presencia física de ellos. Manuel Díaz Reta [q.e.p.d], nació el 12 de Marzo de 1944 en el municipio de Güémes, Tamaulipas, México y falleció la tarde del 11 de diciembre del año 2016, junto a su amada esposa y nieta, en un trágico accidente de tránsito. Manuel estudió lengua y literatura hispánica, fue maestro, poeta, escritor, orador, declamador y prodigioso gestor cultural. Su esposa fue la Sra. Ma. Evelia Sánchez de Díaz (q.e.p.d), procrearon tres hijos. Para realizar esta nota me contacté con su hija menor; la escritora, poeta y maestra Yasmin Díaz Sánchez (1972), de su padre heredó numerosos talentos, él fue su amigo y mentor, en resumen Yasmín nos habla de ese gran poeta y ser humano.



“Maestro Mil Amores”

Yasmín afirma que “fue autor de odas, cuentos, novelas, décimas, sonetos e himnos, es decir, dominaba el arte mayor y el arte menor”. Leyendo su poemario inédito Décimas Bíblicas podemos comprender perfectamente su don poético, este ejemplar está escrito en décima y su contenido está inspirado en personajes de la Biblia, en sus poemas fácilmente podemos identificar que era un gran lector de los poetas distinguidos universalmente, fue un eterno admirador de la obra literaria del maestro Rubén Darío, tristemente se despidió de nuestro universo sin ver impreso sus versos, nunca publicó libros.



Las personas que entregan tiempo exclusivo a promover lo que ellos aprecian, en trilladas ocasiones se les dificulta poner en acción sus propios proyectos, esto fue lo que le sucedió a este notable maestro, por más de 4 décadas se dedicó apasionadamente a impartir clases, en su ciudad se le conocía como el “Maestro Mil Amores”, Yasmín agrega: “debido a lo amable y sensible que fue hacia el trato con las personas, fue su don de gentes y carisma, el que lo posicionó como un hombre de éxito. Mi padre fue un hombre de valores agregados sumamente responsable, pero sobre todo con un amor incansable hacia Dios y hacia la humanidad. Mi abuela Concepción Reta decía que mi padre desde muy niño tenía una inteligencia muy notoria para la interpretación de poemas y discursos, por lo que la declamación y la oratoria, le dieron el pase a obtener becas para estudiar en el futuro y lograr una vida decorosa, brillante en su carrera magisterial, siendo distinguido por su habilidad y premiado en diversas disciplinas relacionadas con las letras”.



Premios y reconocimientos

Es el autor del himno de La Escuela Normal superior de Tamaulipas con letra y música. Fue distinguido con el máximo galardón en composición de himnos de escuelas normales a nivel nacional. Fue Premiado por el Sindicato de maestros a nivel nacional reconociendo entre los primeros lugares su novela “El Maestro Rural”, plasmando en la misma la realidad vivida por los maestros que son educadores en comunidades establecidas en rancherías. Obtuvo el Primer Lugar Estatal en novela corta y el Primer Lugar en el Certamen de Poesía “Maestros con Arte” Altaír Tejeda de Tamez, organizado por la Secretaria de Educación en Tamaulipas. De la misma manera obtuvo premios por Declamación y Oratoria organizado por la sección XXX de maestros en Tamaulipas. Ganó el Primer Lugar de Oratoria del magisterio y también el primer Lugar de Oratoria de la masonería de Matamoros. Le concedieron la Medalla Estatal de Declamación, teniendo como sede la Escuela Armando Barba de Cd. Madero, Tamaulipas. Fue director en servicio en la Escuela primaria Fco. González Bocanegra , en donde más tarde una plazoleta llevaría su nombre.



Himno a la Escuela Normal Superior de Tamaulipas (Fragmento).

La Normal Superior de mi estado Se eterniza en un canto sublime Tamaulipas a todos redime Con su Escuela Normal Superior.

Compañeros, felices seremos Forjaremos con laudes la gloria Y feliz será siempre Victoria con su Escuela Normal Superior.

