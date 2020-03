​Gibraltar cierra cafeterías y restaurantes durante 21 días No se contemplan de momento restricciones en el transporte aéreo Luis Francisco Vertedor Cañete

@lfvertedor

martes, 17 de marzo de 2020, 18:24 h (CET) El Gobierno de Gibraltar decreta el cierre desde este lunes de los locales de hostelería local y anula las actividades culturales durante 21 días como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19. Sí podrán seguir con su actividad normal los hoteles.



El ejecutivo encabezado por Fabian Picardo ya había anunciado el pasado 13 de marzo la suspensión de la actividad de cafeterías, restaurantes y clubes nocturnos a partir de las ocho de la tarde desde el momento en que se hizo público el comunicado, y se reservaba la posibilidad de anunciar en los próximas horas o días el cierre definitivo de estos locales, como al final ha terminado ocurriendo. Sin embargo, estos establecimientos sí que podrán continuar su actividad mediante pedidos a domicilio o para recoger.



Como medida preventiva, también se han visto afectados actos como el Festival de Drama, que se suspende o el Museo Nacional y la Plataforma de Observación de la Cueva de Goham, que permanecerán cerrados al público. Además se cancelan las actividades escolares relacionadas con los mismos. Desde el Museo Nacional, anuncian que para mantener su actividad cultural durante estos días aumentarán su presencia en redes sociales, con la “creación de un museo virtual”. Asimismo, en materia de transportes se suspenden todas las rutas del servicio de autobús que solo operará para cubrir el servicio escolar de mañana y tarde.



No afecta de momento ninguna restricción a las instalaciones de restauración de los hoteles, que podrán seguir abiertas pero únicamente para los huéspedes, así como al aeropuerto. Aunque desde el ejecutivo dejan la puerta abierta a comunicar nuevas medidas restrictivas en el caso de que sean necesarias.



Desde el Departamento de Salud Pública, califican el momento de “crítico” por la gran incidencia del COVID-19 y animan a la población a “seguir las recomendaciones de los sanitarios, permanecer en casa y no acudir al hospital o al centro de atención primaria si se tienen síntomas, a menos que un profesional les indique esto específicamente”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.