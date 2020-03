La Fundación Infantil Ronald McDonald apoya ahora más que nunca a las familias con hijos enfermos Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 12:52 h (CET) Mantendrán abiertas sus Casas Ronald McDonald para seguir ofreciendo bienestar a las familias en estos momentos difíciles. Diariamente adaptan su situación para salvaguardar la salud de las familias Las cuatro Casas Ronald McDonald de la Fundación Infantil Ronald McDonald continúan operativas. Sus equipos siguen ofreciendo atención a las familias que tienen hijos gravemente enfermos y que han tenido que desplazarse para que sus hijos reciban tratamiento médico en hospitales de referencia de Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid.

Sus programas se adaptan diariamente a la situación que se vive en sus ciudades y más específicamente en los hospitales donde se encuentran, habiendo activado un plan de acción que se revisa continuamente.



Ahora más que nunca promover la salud y el bienestar de los niños y sus familias se vuelve una misión, aunque más difícil y peligrosa, mucho más necesaria para esas personas que viven una situación doblemente difícil; la enfermedad de sus hijos, estar fuera de sus lugares habituales de residencia y la amenaza del COVID-19.



Todos los empleados de la Fundación, en esta situación de máxima tensión y estrés, siguen ofreciendo su compromiso, tratando de garantizar la seguridad de las familias y sus hijos, adoptando decisiones diarias, ofreciendo su calor, pasión, emoción y solidaridad a todas las familias en un momento de dificultad máxima.



La Fundación Infantil Ronald McDonald trabaja conjuntamente con las autoridades sanitarias para tratar de reducir la expansión del virus, promoviendo y ampliando la información diaria y las medidas de limpieza y distancia; habiendo cancelado todas sus actividades de ocio y eventos recaudatorios.



Hoy y mañana sus equipos se quedan en las Casas Ronald McDonald, para continuar la labor de mantener a las familias cerca cuando más lo necesitan.

Acerca de la Fundación

La Fundación Infantil Ronald McDonald® España es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, creada en 1997 cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños/as.

Desde hace más de 20 años en España, la Fundación es un referente en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico. A través de las Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de forma gratuita un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España.

Actualmente hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del Hospital Vall d’Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto hospitalario del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Disponen de habitaciones completas con baño para cada familia e instalaciones comunes como cocina, salas de ocio y descanso, biblioteca, juegos etc. Además, cuentan con más de 179 voluntarios que ayudan todas las semanas a realizar diferentes actividades para los niños y sus familias, ayudando a crear un ambiente de ocio y de participación.

Otro programa que la Fundación esta desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald McDonald®, un espacio que ofrece un refugio dentro de los hospitales para que las familias de niños/as enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en España en 2018.

La Fundación Infantil Ronald McDonald es la representación en España de Ronald McDonald House Charities, entidad que opera en 64 países. En la actualidad existen 375 Casas y 262 Salas Familiares Ronald McDonald. En la actualidad es considerada como la organización referente en atención a familias con hijos gravemente enfermos.

