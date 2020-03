El bienestar de los animales, su alimentación y salud, entre las medidas excepcionales frente al coronavirus Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 13:01 h (CET) Gandhi dijo que "la grandeza de una nación y su progreso moral se puede juzgar por la forma en la que trata a los animales". Entre las muchas cosas que está mostrando la crisis causada por el coronavirus, destaca la plasmación de cómo los españoles han cambiado la importancia que dan al cuidado de sus animales, toda una muestra de progreso moral, según Gandhi Pese a lo excepcional de la situación, los amantes de los animales han demostrado la importancia que dan al cuidado y atención de sus necesidades. Su salud, alimentación y bienestar no se deben ver alteradas por la situación de confinamiento, entre otras cosas porque en una situación de confinamiento tienen la mejor oportunidad de demostrar el efecto positivo que tienen sobre las personas.

Ante las diferentes medidas tomadas ayer por el Gobierno de la Nación y tras decretarse el estado de alarma en todo el territorio, las principales cadenas de tiendas de animales y clínicas veterinarias como Kiwoko, Tiendanimal y sus clínicas Kivet y Clinicanimal han comunicado que, siguiendo las recomendaciones establecidas, continuarán prestando servicio al público. Tanto las tiendas físicas, las clínicas veterinarias como el comercio online, seguirán abiertos para proporcionar bienes de primera necesidad para el cuidado de las mascotas así como para garantizar su salud.

Según el artículo 10 del decreto aprobado por el Gobierno ante este estado de alarma, los establecimientos que presten servicios médicos y suministren alimentos para animales de compañía, podrán continuar con su actividad sin perjuicio del cliente final. Por este motivo, Kiwoko, Tiendanimal, Clinicanimal y Kivet, se ven comprometidos a seguir prestando servicio para todas aquellas familias y sus mascotas que se encuentran en situación de confinamiento. Debido a las necesidades locales de cada zona y tomando las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento, se están ajustando los horarios de venta al público de cada establecimiento, por lo que los horarios habituales podrían verse alterados.

De igual manera, las plataformas web están trabajando para atender el aumento de demanda y poder mantener los niveles de servicio. Desde las cuatro compañías muestran su firme compromiso por la salud pública y están activando estrictos protocolos, tanto en los almacenes, como en todos los establecimientos públicos, con el objetivo de garantizar la salud de todos los clientes y trabajadores.

Además, se están llevando a cabo reconocimientos especiales dirigidos a los colaboradores y colaboradoras que están trabajando estos días para atender a todos los clientes en tiendas y clínicas, así como los servicios de entrega a domicilio. De manera excepcional y atendiendo a la situación derivada de esta pandemia, como muestra de reconocimiento, todas estas personas recibirán un 15% adicional de su salario bruto por las jornadas trabajadas durante marzo desde la publicación del Real Decreto.

Las mascotas merecen un paseo, siempre bajo la responsabilidad de sus dueños

Durante los días de confinamiento decretados, una de las excepciones es la de pasear a las mascotas, y es que ellos necesitan jugar y disfrutar del aire libre. Por ello, se recomienda seguir una serie de medidas excepcionales:

Salir de forma individual

Evitar socializar con otras mascotas y sus animales

Pasear en espacios bien abiertos

Lavarse las manos al regresar al domicilio

Cuidar la higiene de las mascotas con más frecuencia que de costumbre Mensajes de responsabilidad a los pacientes y cómo actuar cuando acudan a una clínica

Ante las diferentes medidas sanitarias que deben adoptar los establecimientos públicos, las clínicas veterinarias de Clinicanimal y Kivet establecen un protocolo de actuación para seguir ofreciendo servicio garantizando las máximas medidas de seguridad. En primer lugar, se insta a todos los propietarios de animales de compañía a posponer las visitas rutinarias de carácter no urgente. El resto de citas serán atendidas previa reserva telefónica y consultando con el veterinario la naturaleza de la misma.

Ambas cadenas garantizarán las medidas de higiene necesarias para minimizar el riesgo de contagio, proporcionando gel desinfectante a todos los clientes que entren y salgan de las clínicas. Se controlará la presencia de los clientes en las salas de espera, para evitar así la presencia de varias personas en un mismo espacio. Cada mascota podrá ir acompañada de una sola persona y se solicita no acudir en ningún caso si se presentan síntomas del virus.

Recomendaciones a seguir para garantizar la seguridad de los animales y las personas

Tanto los profesionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud han indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir el virus Covid-19. Es fundamental seguir cuidando a los animales y procurar que su rutina no se vea afectada de manera importante. En algunos países se han dado los primeros casos de abandono de mascotas y por ello Kiwoko, Tiendanimal, Clinicanimal y Kivet quieren recordar que los animales son parte de la familia y estos días son una oportunidad de pasar más tiempo juntos.

Los expertos de Global Veterinary Community señalan varias recomendaciones para todos aquellos propietarios de mascotas que garanticen la salud tanto de las personas como de los animales. Se recomienda a cualquier persona que haya sido contagiada con el virus o haya tenido un contacto directo con alguien enfermo, evitar el contacto directo con animales o incluso utilizar mascarilla mientras se está cerca. Adicionalmente, en caso de que un animal enferme y haya tenido contacto directo con una persona contagiada con el virus, no se debe acudir al centro veterinario sin antes haber consultado telefónicamente con el personal de la clínica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.