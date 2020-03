Zona Sport Monzón ofrece entrenamientos para mantenerse en forma desde casa Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 11:56 h (CET) Tras tener que cerrar sus instalaciones temporalmente en Monzón (Huesca), por el COVID 19 que está afectando a toda España, Zona Sport va a seguir ofreciendo entrenamientos y actividades para los socios y no socios del club Debido a las medidas y recomendaciones para frenar el COVID 19, incluido el cierre de las instalaciones por razones de salud y responsabilidad social, Zona Sport ha puesto a disposición de los socios, a través de su App, una serie de entrenamientos generales con más de 350 actividades virtuales y entrenamientos personalizados, para que todos los socios, que son amantes del deporte, puedan seguir manteniéndose en forma durante este período en el que todos deben permanecer en casa.

Además, a través de sus redes sociales, la compañía va a ir publicando diariamente una serie de actividades para todo el mundo, sean socios o no de Zona Sport y sea cual sea su edad. El objetivo es que puedan mantener su estado de forma física de una forma divertida y con muchas actividades diferentes que irán proponiendo para que el día sea más ameno y a la vez mantengan la forma física sin necesidad de salir de casa, tal y como recomiendan las autoridades.

Zona Sport, ubicada en Monzón, dispone de unas magníficas instalaciones y servicios fitness, con 6 pistas de pádel, dotados de la tecnología más innovadora además de tener un equipo de profesionales del mundo del deporte ofreciendo asesoramiento y ofreciendo más de 50 clases semanales dirigidas en el centro, y sin olvidarse de la zona de restaurante donde se puede disfrutar de comidas y cenas los 7 días de la semana, así como la celebración de eventos.

Llevar una vida saludable, comer bien y hacer ejercicio es imprescindible para sentirse bien con uno mismo. Zona Sport lo sabe y por eso ofrece actividades para todas las personas y edades para que puedan llevar una vida sana y mantenerse en forma, además de desconectar de la rutina y pasar un buen rato en sus instalaciones. Ahora, debido a la situación actual del país, ha impuesto esta serie de medidas que permitirán a socios del club y todo el público en general sobrellevar estos días de una forma saludable y divertida.

