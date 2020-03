Menamobel revela las 10 ventajas de comprar muebles online Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 12:12 h (CET) Ante la alerta por el COVID-19 aumentan las ventas online de todo tipo de artículos La alerta por el COVID-19 ha disparado las compras online. Debido a que muchos comercios han echado el cierre temporalmente para evitar la propagación del virus y por preservar la salud de sus empleados y clientes, son cada vez más los consumidores que están realizando sus compras a través de internet.

En este sentido, es posible seguir amueblando el hogar sin necesidad de acudir a un punto físico de venta y cumpliendo con todas las garantías de seguridad.

Ante esta situación, la tienda online de Menamobel continúa abierta para que los clientes de toda España puedan hacer sus pedidos.

Ivana González Mena, directora de Menamobel explica que “es posible encargar ahora todo tipo de muebles porque los plazos de entrega, dependiendo del producto, rondan entre los 15 y los 30 días. Por lo que confiamos en que cuando haya que entregar el producto a domicilio, la situación por el COVID-19 esté más controlada. Aun así, estamos haciendo un gran esfuerzo por garantizar la seguridad de clientes y empleados y adoptando las medidas recomendadas por Sanidad para frenar el coronavirus”.

Desde Menamobel señalan que, con la primavera a la vuelta de la esquina, son muchas las familias que están pensando en remodelar su hogar, “es en esta época del año cuando más armarios, vestidores y colchones se venden y afortunadamente internet ayuda mucho al pequeño comercio. En la tienda online se puede acceder a un amplio catálogo de muebles, elegir los colores, las dimensiones y ahora que vamos a pasar más tiempo en casa podemos prestar más atención a cada detalle”.

Diez ventajas de comprar muebles online

1.- Amplia variedad de artículos: en internet es posible encontrar todo tipo de mobiliario a golpe de click y sin necesidad de salir de casa.

2.-Inmediatez: la tienda online permite ver todos los perfiles del mueble, frontal, lateral, etc. así como sus medidas, posibilidades de acabados disponibles y si se adapta a los gustos y necesidades del cliente.

3.-Ahorro de tiempo: internet permite ver y comparar el producto de forma ágil por lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

4.-Tendencia: la mayoría de las tiendas online de muebles cuentan con blogs sobre consejos de decoración en los que se pueden descubrir las últimas tendencias.

5.-Personalización del artículo: a la hora de adquirir un mueble a través de una tienda online, es posible personalizar el artículo eligiendo el color, el material o el tejido.

6.-Sin prisas: muchas personas aprovechan sus días libres para acudir a la tienda a comprar un mueble, hacerlo de forma online permitirá que no se estresen con la compra y poder comparar sin prisas todo tipo de acabados.

7.-Descuentos de fidelización: cada vez más tiendas online ofrecen a sus usuarios un descuento por hacer la compra a través de internet, de esta forma el mueble siempre sale algo más económico.

8.-Envío a domicilio: una vez seleccionado el mueble, este se envía a domicilio, por lo que no es necesario acercarse a la tienda y cargar con un embalaje pesado.

9.-Montaje: esta opción la ofrecen la mayoría de los comercios con un pequeño coste añadido, de forma que las familias se pueden despreocupar de pasar horas descifrando instrucciones tediosas.

10.-Garantia: es importante tener en cuenta que todos los muebles que se comprar online deben tener la misma calidad y garantía que aquellos que se adquieren en un establecimiento físico.

¿Y cuáles son los más vendidos?

Desde Menamobel explican que los españoles solemos comprar por internet todo tipo de muebles, pero si hubiese que destacar un par de productos súper ventas, estos serían los canapés y los colchones. Los consumidores también suelen adquirir pequeños artículos de decoración, muebles modulares, estanterías, sofás, sillones y sillas.

Como dato curioso, explica Ivana González Mena, “los salones son la parte de la casa que más solemos renovar y el motivo es la cantidad de tiempo que pasamos en ella”.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

