COSEMAR OZONO pone a disposición de los servicios públicos una unidad de desinfección con ozono Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 11:28 h (CET) La unidad de tratamiento se encuentra en Pinto, Madrid, para todos aquellos conductores de transporte que deseen desinfectar sus vehículos de forma integral, en cuestión de 10 minutos y de forma gratuita con ozono. El ozono se presenta como una herramienta fundamental frente al COVID-19 al tratarse de un desinfectante natural que elimina virus, hongos y bacterias COSEMAR OZONO, empresa especialista en tratamientos con ozono, pone a disposición un equipo de desinfección de vehículos con ozono frente al avance del COVID-19: el O3 Clean Car. Este se encuentra a partir de hoy en la localidad de Pinto, situada al sur de Madrid, y permite un completo tratamiento de choque y eliminación de virus, hongos y bacterias de los vehículos que se encuentran al servicio público como ambulancias, taxis, personal sanitario, policía nacional y civil, etc.

Con el objetivo de hacer frente al COVID-19, y ante la fuerte demanda experimentada estas dos últimas semanas por parte tanto de particulares como de empresas de limpieza y vehículos, la empresa ha decidido apostar por esta iniciativa que permite una desinfección integral en cuestión de diez minutos a los vehículos de servicio público.

El sistema de funcionamiento es sencillo: en primer lugar, el vehículo público debe permanecer completamente vacío y con las puertas cerradas. El equipo cuenta con una manguera que se introducirá por una de las ventanas, que deberá permanecer ligeramente abierta. El resto de ellas tendrán que encontrarse cerradas. Con el fin de obtener mejores resultados, puede conectarse el aire acondicionado en recirculación. El ozono sale por la manguera, inyectándose en el interior del vehículo. Para accionarlo, no será necesario introducir fichas ni monedas, ya que los equipos están dispuestos al servicio de manera gratuita para todos los servicios públicos. Una vez finalizado el suministro de ozono, se aconseja esperar cinco minutos con las puertas del automóvil abiertas para eliminar cualquier existencia de ozono residual.

De esta manera, el O3 Clean Car permite la desinfección de virus, hongos y bacterias que permanecen en el interior de vehículos. Con este tratamiento de choque, según indica COSEMAR OZONO S.L. se garantiza la movilidad de profesionales de forma segura en taxis, ambulancias y otros vehículos de uso público.

