LogMeIn ofrece asistencia a comunidades y clientes durante las interrupciones provocadas por el coronavirus

LogMeIn se fundó en 2003 y lleva desde entonces creando herramientas que permiten a las personas trabajar desde cualquier lugar. La empresa cree que, en los próximos años, diversos factores medioambientales, sociales y económicos, junto con avances tecnológicos como el 5G, seguirán impulsando esta tendencia y que más y más organizaciones adoptarán el "espacio de trabajo virtual" Lamentablemente, la propagación del coronavirus (COVID-19) hace que individuos y empresas de todo el mundo se planteen constantemente cómo pueden desempeñar su actividad profesional de la mejor forma posible durante esta crisis. Los factores que mencionábamos también han ejercido una presión inevitable sobre proveedores de servicios esenciales como instituciones públicas locales y regionales, hospitales, instituciones educativas y organizaciones sin ánimo de lucro, que han tenido que empezar a prepararse para hacer frente a un número cada vez mayor de interrupciones y emergencias.

Todo esto, a su vez, está apresurando el ritmo al que muchas organizaciones estaban adoptando el trabajo remoto, si bien muchas de ellas aún no están equipadas con las herramientas necesarias para que sus plantillas registren los niveles de productividad esperados. Esta aceleración de la adopción del trabajo remoto y las preocupaciones actuales por la salud están derivando en dificultades para los clientes de LogMeIn, así como para sus empleados y los destinatarios finales de sus servicios, y en las comunidades en las que la empresa opera. Todo esto se observa en lo siguiente:

Los responsables de las empresas se plantean limitar o incluso eliminar los desplazamientos.

Los equipos de marketing sopesan si participar en eventos o no.

Los equipos de TI están planificando cómo garantizar la continuidad del negocio y ofrecer asistencia para el teletrabajo.

Las instituciones educativas y los empleadores están esforzándose por adaptarse a las bajas por enfermedad de empleados y a casos de estudiantes enfermos.

Las instituciones públicas locales y regionales y los proveedores de asistencia sanitaria se están preparando para mantener y ampliar los servicios de asistencia a su comunidad. En LogMeIn, ya hemos sido testigos de muchas de estas tendencias en ciertas áreas especialmente afectadas, como Asia e Italia, donde el uso de algunos de los productos de colaboración se ha duplicado con creces en las últimas semanas. Además, empezamos a observar picos de tráfico en otras regiones del mundo, a medida que aumentan la concienciación y las preocupaciones sobre el coronavirus.

Creemos que LogMeIn se encuentra en una posición única para ayudar a nuestros clientes, a sus empleados y a nuestras comunidades durante esta situación. Por eso, en estos momentos nuestra máxima prioridad es ayudar a nuestros clientes a centrarse en la salud de sus empleados y de sus negocios, a la vez que facilitamos a los proveedores de servicios críticos, que están al frente, su tarea en nuestras comunidades.

Kits de emergencia para trabajar a distancia para proveedores de servicios sanitarios, instituciones educativas, instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro:

Con efecto inmediato, LogMeIn ofrecerá a nuestros principales proveedores de servicios de primera línea un uso gratuito y para toda la organización de muchos productos de LogMeIn durante 3 meses, como parte de los kits de emergencia para trabajar a distancia. Estos kits incluirán soluciones para reuniones y videoconferencias, seminarios web y eventos virtuales, asistencia de TI y gestión de dispositivos y aplicaciones de empleados que teletrabajen, así como acceso remoto a dispositivos en varias ubicaciones. Por ejemplo, el kit de emergencia para trabajar a distancia «Meet» (reuniones) proporcionará a las organizaciones aptas una licencia gratuita para todo el sitio a GoToMeeting durante 3 meses. Entre las organizaciones aptas se incluyen proveedores de servicios sanitarios, instituciones educativas, instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Asistencia para clientes

Es importante que nuestros clientes comprendan que la misión de LogMeIn es estar a su disposición y ayudarles, tanto a ellos como a todos sus empleados, durante este periodo. Como parte de este apoyo, la empresa también ha decidido poner a disposición de todos los clientes actuales de LogMeIn estos kits de emergencia para trabajar a distancia. De este modo, todos los clientes actuales de LogMeIn podrán ampliar sus acuerdos con la empresa e incorporar las soluciones GoToMeeting, GoToWebinar y otras herramientas para satisfacer las necesidades de todos sus empleados hasta durante tres meses, sin que esto les suponga incurrir en ningún coste adicional con respecto a su suscripción en curso. LogMeIn también ofrecerá asistencia en la implementación así como formación para los usuarios que nunca hayan teletrabajado.

Hemos pedido a nuestros directivos y a nuestra plantilla a nivel global que nos ayuden a afrontar los retos que presenta el coronavirus. Por lo tanto, si trabaja para un proveedor sanitario, institución educativa o pública, u organización sin ánimo de lucro, tenga en cuenta que puede ponerse en contacto con LogMeIn si necesita asistencia.

Experiencia y prácticas recomendadas para fomentar el teletrabajo

También hemos ampliado nuestro centro de recursos que incluye consejos y prácticas recomendadas sobre cómo realizar correctamente el cambio al teletrabajo, tanto desde el punto de vista de los empleados como de los mandos de gestión y los equipos de TI. Como ejemplo, hemos creado el artículo Tips For First-Time Remote Workers con consejos para aquellos que teletrabajan por primera vez, junto con la guía Understanding The Challenges of a Fully Remote Workforce para comprender los retos que plantea el teletrabajo, además de otros contenidos que ya estaban disponibles anteriormente en este centro. En los próximos días y semanas, seguiremos actualizando esta página y nuestros canales sociales con materiales educativos elaborados tanto por el personal de LogMeIn como por otros expertos externos. Para obtener más información, visite nuestro centro de recursos útiles para el teletrabajo.

Para obtener más información, visitar: www.gotomeeting.com/work-remote

