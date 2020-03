Biopyc recomienda desinfectar los espacios de trabajo para vencer al coronavirus Comunicae

martes, 17 de marzo de 2020, 10:12 h (CET) Todas las empresas deberían pasar por un proceso de desinfección ya que hay espacios comunes con afluencia de público que pueden ser un foco de contagio del virus que está afectando a toda España, el coronavirus Biopyc, empresa dedicada a la bioseguridad y ubicada en Fraga (Huesca), cuenta con servicios orientados al control higiénico y sanitario de las instalaciones en materia de sanidad ambiental y prevención de enfermedades, dando una respuesta integral a todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona.

Esta empresa tiene una amplia experiencia en el control de plagas y desinfección en la mayoría de los sectores, además de tener un equipo de técnico profesionales con un profundo conocimiento que ofrecen un tratamiento personalizado y adaptado a las necesidades que cada empresa tiene.

Debido a la aparición del COVID19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades, Biopyc recomienda desinfectar los espacios de trabajo, sobretodo aquellos en los que hay afluencia de público y que hayan podido estar expuestos a personal contagiado. Estos espacios son, por ejemplo, vestuarios, vehículos, oficinas, zonas de manipulación, etc. En definitiva, espacios cerrados donde se concentra mucha gente de vez.

En Biopyc cuentan con desinfectantes que son aptos para virus con envoltura, o lo que es lo mismo, Coronavirus. Realizan servicios de desinfección con niebla y utilizan esos productos específicos para matar el virus.

Si se lleva a cabo la desinfección se minimiza el riesgo de contagio entre el personal de la empresa y los clientes de ésta. Además, es una de las medidas que son necesarias para prevenir y frenar el avance del virus. Si no se realiza la tarea de desinfección en el lugar de trabajo, aumenta el riesgo de infección tanto para los trabajadores como para los clientes, por lo que puede ser peligroso y dañino para la salud.

Para más información sobre este servicio, visitar www.biopyc.com o llamar al 974 47 45 12.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.