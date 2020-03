Luz, gas y fontanería: Kipin Energy lanza su nuevo servicio para el cuidado del hogar Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 17:08 h (CET) Kipin Care está disponible a partir de hoy, de la mano de HomeServe, e incluye cuatro productos diferentes: Kipin Care Luz, Kipin Care Gas, Kipin Care Luz y Gas y Kipin Care Pequeñas Empresas Sustitución del tambor de una lavadora: 80€; el frigorífico pierde agua: 79€; reparación de un cortocircuito: 101€; revisión de la caldera: 90€; cambiar un enchufe: 50€. ¿Quién no ha sufrido alguna de estas averías? No en vano, los daños en electrodomésticos y las reparaciones eléctricas ocupan los primeros puestos en cuanto a siniestralidad en los hogares españoles.

Ante estas cifras, sorprende que 3 de cada 4 españoles no cuente con un servicio de mantenimiento contratado y llame a un profesional cuando lo necesite asumiendo los sobrecostes que eso conlleva. La situación se complica aún más si si se habla de empresas, ya que 7 de cada 10 pymes pueden llegar a desaparecer tras sufrir un siniestro si no tienen un seguro contratado.

Consciente de ello, Kipin Energy lanza Kipin Care, un nuevo servicio para el cuidado del hogar y que ofrece, de la mano de HomeServe, a los clientes que tengan o contraten sus servicios a partir de hoy, 16 de marzo:

Kipin Care oferta 4 servicios diferentes:

Kipin Care Luz protege la instalación eléctrica de la vivienda ante cualquier avería de urgencia. Además, cubre cualquier desperfecto en frigoríficos, lavavajillas y lavadoras, y cuenta con dos servicios de “Mi Electricista” al año para pequeñas tareas de electricidad.

Kipin Care Gas cubre daños y urgencias en la caldera o el calentador. Cubre el desplazamiento y hasta 3 horas de mano de obra sin límite de usos. Además, incluye una revisión anual de la caldera.

Kipin Care Luz y Gas cubre averías y urgencias en la caldera o el calentador e incluye una revisión anual de la caldera. También protege la instalación eléctrica de la vivienda ante cualquier avería o urgencia e incluye 2 servicios al año de “Mi Electricista” para pequeñas tareas de electricidad. Además de cubrir los principales electrodomésticos (frigorífico, lavadora y lavavajillas), en caso de avería.

Kipin Care Pequeñas Empresas ofrece cobertura ante averías y urgencias en la instalación eléctrica y de fontanería, así como las reparaciones en grifos y cisternas. Además, cuenta con la cobertura de urgencias de cerrajería y cristalería que se puedan ocasionar en el negocio.

Guillermo García–Baragaño, director general de Kipin Energy, “por nuestro trabajo, hemos podido observar cómo el mal funcionamiento de los electrométricos o la maquinaría, por pequeña que sea la avería, genera un consumo extra en la factura de la luz de nuestros clientes. Decidimos trabajar con HomeServe para ofrecerles no solo energía 100% verde, si no también ayudarles a cuidar de su hogar o su empresa. Este lanzamiento es un paso más en nuestro compromiso con los clientes y en nuestro camino para superar los 10 millones de euros de facturación en 2020”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.