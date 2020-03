Snom prueba la viabilidad del teletrabajo en un momento de alarma médica mundial Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 15:51 h (CET) Desde Snom se explica cómo utilizar correctamente la red de telefonía IP corporativa para trabajar de forma segura y eficiente desde casa. Los usuarios de teléfonos IP, como los fabricados por Snom, pueden trasladar fácilmente sus dispositivos a sus hogares En un momento en el que los daños causados por el coronavirus SARS-CoV-2 son evidentes y, por desgracia, crecientes, muchas empresas están recurriendo al teletrabajo para proteger a sus empleados. Para apoyar la viabilidad de esta práctica, Snom, fabricante internacional de teléfonos IP premium para uso profesional y empresarial y de soluciones para conferencias, explica cómo se debe utilizar correctamente la red de telefonía IP corporativa para trabajar de forma segura y eficiente desde el entorno domiciliario.

Pese a que para algunos empleados trabajar desde casa es un sueño hecho realidad, para otros, esta situación puede suponer todo un desafío, ante la imposibilidad de saber si será posible mantener un contacto directo y constante con todos los miembros del equipo, además de con los diferentes clientes, socios y proveedores.

Preguntas con respuesta

¿Cómo se puede estar tranquilo de que la agenda telefónica y otras opciones estarán disponibles desde casa? El desvío de llamadas del teléfono empresarial al privado no es del todo recomendable si se necesita llamar a un cliente o proveedor no habitual.

La buena noticia es que gracias a las VPN (Red Privada Virtual), los empleados pueden acceder de forma segura a la red empresarial, desde cualquier parte del mundo.

Según explica Hannes Krüger, Gerente de Producto de Snom y experto en telefonía empresarial: "Una VPN es una subred independiente y aislada dentro de una red IP más grande, en la que los participantes pueden estar físicamente separados entre sí - a veces a miles de kilómetros. En este caso, el teléfono del IP está conectado con un servidor de inicio de sesión por medio de un llamado protocolo VPN y recibe su propia nueva dirección IP (interna) después de que se establezca el túnel con cifrado. Tras cifrarse toda la conexión usando Internet, los ordenadores y teléfonos IP que se encuentran fuera de esa red ya no pueden leer o cambiar la comunicación".

“En pocas palabras, una VPN cifra la conexión Internet a la que está conectado el teléfono. Este cifrado tiene lugar en tiempo real, por lo que evita que la información transmitida sea grabada o interceptada”, resume Hannes Krüger.

Con el teléfono a casa

Los usuarios de teléfonos IP, como los fabricados por Snom, pueden trasladar fácilmente sus dispositivos a casa. Para hacerlo solo es necesario saber si se trata de una solución cloud based o si por el contrario se trata de una instalación fija en la empresa.

En el caso de que sea una solución basada en cloud, “solo será necesario conectar el teléfono de casa al router a través del cable LAN o conectar el dongle WLAN A210 de Snom para transformar el teléfono de Snom en un dispositivo WLAN”, añade Krüger. De este modo, el dispositivo se conectará a la nube y permitirá realizar llamadas como si el empleado estuviera en la oficina. Por supuesto, todos las agendas telefónicas, marcaciones rápidas y otras características que estén instaladas en su teléfono estarán disponibles en esta nueva configuración.

En el caso de tratarse de un sistema telefónico IP instalado de manera permanente en la empresa, la configuración demandará un paso más. El administrador IT de la empresa deberá configurar las opciones VPN del teléfono simplemente cambiando la configuración a través de la interfaz web e instalar el addon VPN. Una vez realizado este paso, solo será necesario conectar el teléfono Snom al router / Internet a través de cable LAN o el adaptador WLAN A210.

“Este procedimiento funciona también de la misma manera con el ordenador de su empresa. La mayor parte de ellos ya están preparados para el VPN, pero si así no fuera, también es posible habilitarlo con unos pocos clics. Una vez configurado, es muy fácil trabajar desde casa y será también útil incluso una vez superada la situación crítica actual, una posibilidad que muchos empleados sin duda apreciarán”, concluye Hannes Krüger.

Para más información, visitar www.snom.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Martín Mena recomienda menos histeria social y más prudencia ante la pandemia del COVID-19 Talio: cómo implantar el Teletrabajo de forma rápida y segura SmartSalus: Solidaridad y Responsabilidad ciudadana. La mejor receta para frenar el aumento del Coronavirus Luz, gas y fontanería: Kipin Energy lanza su nuevo servicio para el cuidado del hogar Aldro alcanza ya los 200.000 clientes