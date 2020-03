Ventajas de adquirir una vivienda de promoción de obra nueva, informa Edipsa Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 12:22 h (CET) La promoción de obra nueva facilita la vida de los nuevos inquilinos al contar con la garantía por parte de la compañía constructora en relación a la calidad de la vivienda En las promociones de obra nueva en Rincón de la Victoria, el promotor, si hablamos de una compañía profesional y responsable, por norma general, ofrece la opción de realizar una visita previa a una vivienda piloto construida en la misma promoción, para que los posibles compradores puedan comprobar en primera persona cómo sería la posible futura vivienda.

Este tipo de promoción de viviendas en el Rincón de la Victoria ofrece la ventaja de visitar una vivienda nunca habitada, en comparación con viviendas de segunda mano, en las que generalmente existen unos horarios que dependen de la disponibilidad de los vendedores. Incluso, en ciertas ocasiones, no existe la opción de realizar la visita a la futura vivienda, lo que se convierte en una compra de un inmueble a ciegas. Algo que los expertos en el sector y asesores, no recomiendan a sus clientes (futuros compradores de inmuebles)

En la promoción de pisos de nueva construcción en el Rincón de la Victoria, es la promotora la que hace la entrega de llaves a los nuevos dueños, siempre que la obra esté totalmente completada. Un nuevo hogar que debe contar con todos los beneficios que fueron ofrecidos en un primer momento por la promotora en el proceso de venta, sin la necesidad de realizar ningún tipo de reforma. Algo totalmente diferente a las viviendas de segunda mano, en las que habitualmente, el nuevo dueño debe gestionar y llevar a cabo alguna reforma o mantenimiento de defectos o desperfectos existentes en el inmueble.

En la promoción de obra nueva, los nuevos dueños, si lo desean, pueden empezar a habitar su nueva adquisición justo desde el momento en el que se adquiere el inmueble

Actualmente, y gracias a los últimos avances tecnológicos y de consumo, las promociones de obra nueva están siendo construidas teniéndose en cuenta aspectos en relación a la eficiencia energética y de consumo. Ello se traduce a un menor consumo energético que en viviendas más antiguas.

Finalmente, la venta de hogares de segunda mano conllevan un impuesto añadido en su valor (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) algo que no sucede en la promoción de obra nueva.

