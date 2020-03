Grupo Especta sostiene que "lo barato puede salir caro" en la elección de un presupuesto de obra Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 11:30 h (CET) Uno de los grandes errores por parte de quienes necesitan acometer una obra en su vivienda o local es escoger la propuesta económica con la tarifa más baja, lo que podría conducir a problemas futuros y a la necesidad de recurrir a un nuevo trabajo para solventarlo, indica Grupo Especta Que el único criterio de elección de una empresa de construcción sea la del precio a desembolsar por desempeñar su labor es uno de los errores que, a largo plazo, puede repercutir en mayor medida en los usuarios, según aseguran los expertos de Especta Construcciones.

Consecuencias de apostar por un grupo que presupuesta muy bajo

Así, eso de que “lo barato puede salir caro”, en materia de reformas y otras obras de construcción, es una expresión muy evidente, puesto que apostar por empresas que ofrezcan precios demasiado bajos puede provocar, a medio plazo, la necesidad de volver a acometer una obra para subsanar los errores de la mala calidad asociada a ello.

Otro de los grandes peligros de los presupuestos que, a priori, tienen tarifas muy reducidas es que vayan apareciendo las conocidas como “partidas escondidas”, las que aparecen para disparar el precio final y que éste se iguale o, incluso, supere a las alternativas.

En muchas ocasiones, los precios tan reducidos son la causa del uso de materiales de una dudosa calidad; en estos casos, la empresa no aclara en la propuesta económica la condición de los materiales, con baldosas que se rompen con facilidad o la instalación de muebles de cocina conocidos como “kit”, que pierden estabilidad y se suelen mover de un lado a otro al poco tiempo.

Otro supuesto sería que el personal que trabaja en este grupo de profesionales no cuente con la cualificación y los conocimientos necesarios, lo que provocará una posible reducción de la calidad de los acabados y de la seguridad de la edificación. Incluso, cabe la posibilidad de que el poco dinero que se vaya a pagar por la obra se deba a que los operarios no estén dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social, cuya penalización, en caso de un accidente o una inspección de Trabajo, recaería en el propietario del inmueble.

Los extremos que ya se consideran fraudes mayores serían presupuestar muy bajo en previsión de no acabar la obra o presupuestar las primeras fases caras y las últimas, baratas, técnicas que, afortunadamente, no son comunes en el sector pero conviene estar prevenidos.

Grupo Especta, sinónimo de transparencia y profesionalidad

Grupo Especta está compuesto por un amplio número de profesionales de distintas especialidades para proporcionar a los clientes un servicio integral en trabajos de ampliación, rehabilitación y adecuación de las infraestructuras.

Con más de 15 años de experiencia, este grupo se ha posicionado como un líder del sector por su transparencia, profesionalidad y adaptación a las necesidades de quienes contratan sus servicios, basados siempre en la exclusividad para cumplir y superar las expectativas.

