Éxito en la presentación de TabletFoodie en el Café de La Pedrera

Destacadas personalidades de la hostelería, la industria conectada y el entorno social de Barcelona han acogido en la mañana de hoy la presentación de TabletFoodie en el Café La Pedrera. La startup ha anunciado un precio promocional con motivo de su presentación en sociedad. La campaña Los primeros 20 de 2020 está limitada a los primeros 20 clientes que soliciten la instalación usando el hashtag #TF2020 en Instagram Presentada con éxito en el Café de la Pedrera, Barcelona, la aplicación TabletFoodie, una solución ideada por la startup española e-Foodie Software, que tiene como principal cometido trasladar la Transformación Digital a la hostelería a través de la experiencia de cliente. “Ahora sí”, han afirmado sus fundadores, “ha llegado la hora de hacer llegar al cliente gastronómico un proceso que ya es natural en todos los demás sectores de actividad: la interacción digital para realizar su comanda mediante el uso de dispositivos inteligentes”.

La compañía, fundada en junio del año pasado, ha optado por postularse con una propuesta que va un paso más allá de los agentes hasta ahora presentes en el mercado. Tal como reseña su CEO Alfonso Piñeiro, “no somos una solución ad hoc, ya que encarece el precio de instalación, ni una solución do it yourself, que suele acabar fracasando; nuestra carta digital es un producto llave en mano, que parte de un backoffice flexible y cimentado sobre la experiencia de las necesidades en el mundo de la hostelería”. A partir de ahí, la oferta de TabletFoodie se personaliza según los casos y necesidades específicas de cada cliente.

Con motivo de esta presentación en sociedad, la startup ha anunciado un precio especial en el marco de una campaña denominada Los primeros 20 de 2020. Sus beneficiarios serán los primeros 20 clientes que firmen un contrato después de solicitar un presupuesto utilizando el hashtag #TF2020 en Instagram. La oferta se concreta en la confección y entrega del menú o carta de esos clientes, en tres idiomas y con todas las prestaciones de TabletFoodie, por un precio especial de 2.020 €, la mitad del presupuesto medio para los encargos habituales de la empresa.

La presentación, a la que han asistido destacadas personalidades de la hostelería, la empresa conectada y el entorno social de Barcelona, ha servido también para anunciar algunas de las futuras evoluciones de su solución. “Entre otras, estamos trabajando en una spin off que pasa por la automatización y la escalabilidad para llegar directamente a la palma de la mano de los clientes de hostelería”, describe su CEO. “Hemos planteado una hoja de ruta de dos años de recorrido con numerosas versiones que mejoran o amplían funcionalidades, con el objetivo de liderar la transformación digital de la experiencia de cliente en este sector”, agrega.

Esta solución ha sido ideada a partir de la experiencia de sus fundadores asesorando tanto a restaurantes como a bodegas, donde encontraron múltiples puntos de mejora tanto para la rotación de productos como para el incremento de facturación del negocio hostelero. “A lo que se suma nuestra propia pasión como foodies, y la de gran parte de nuestro equipo; sabemos que solo se puede triunfar en aquello que verdaderamente apasiona. Y comer bien, con una experiencia integral en todos los ámbitos, es una de nuestras pasiones”, concluye Piñeiro.

e-Foodie Software: es una startup con sede social en La Rioja y con actividad en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, orientada a trasladar la Transformación Digital a la experiencia de cliente del sector de la restauración y afines.