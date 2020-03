COVID 19: Lola Market suprime los gastos de envíos para los mayores de 70 años y enfermos Comunicae

lunes, 16 de marzo de 2020, 10:34 h (CET) Tan solo tendrán que enviar un mail a info@lolamarket.com para solicitar el código de descuento. En caso de no disponer de acceso a Internet, sus familiares podrán solicitarlo. #yavamosnosotros es el hashtag con el que Lola Market quiere facilitar la realización de la compra a estas personas Lola Market, plataforma para la compra online de alimentación con presencia en Madrid y otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Pamplona, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza, Bilbao y A Coruña, anuncia una campaña especial para facilitar las medidas adoptadas por el Covid-19, especialmente a los sectores más desfavorecidos.

Por eso, y para facilitar el acceso a los más mayores y personas enfermas que lo puedan necesitar, los gastos de envío de los pedidos realizados serán gratuitos para ellos.

Tan solo tendrán que enviar un mail a info@lolamarket.com.

Ayuda de sus familiares

Hijos, cuidadores, otros familiares o amigos podrán encargarse de solicitar este código y realizar la compra para este grupo de personas que, en muchas ocasiones, no cuentan con acceso a Internet.

“En estos momentos es cuando todos, también las empresas, grandes y pequeñas, han de mostrar su apoyo y cuidar a los que más lo necesitan. Desde Lola Market queremos ayudar a que la gente no tenga que moverse de casa y nos hemos unido a la campaña #quédateencasa, añadiendo #yavamosnosotros”, afirma Luis Pérez del Val, CEO y fundador de Lola Market.

“Nos hemos propuesto acometer este reto porque no queremos que los mayores y enfermos se preocupen más de ir a la compra o exponerse. También queremos facilitar al resto de la población, como las madres o padres con hijos, que se puedan quedar en casa en este periodo tan extraño para todos. Es nuestra forma de aportar más tranquilidad”.

"Aplicamos, por supuesto, todas las medidas marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus”.

Tanto los “shoppers” como los repartidores pueden dejar el pedido en la puerta del cliente para mantener la distancia de seguridad. Además se les ha facilitado los desinfectantes necesarios y, por supuesto, el pago se realiza por la plataforma, con lo que no es necesario ningún contacto físico.

Sobre Lola Market

Lola Market ofrece un servicio de calidad en la compra online de productos de alimentación permitiendo realizar la compra en supermercados (como Lidl, Carrefour, Mercadona, Dia), mercados tradicionales y tiendas especializadas.

El cliente puede elegir entre una amplia selección de comercios disponibles en la web o la App del servicio. Una vez realizada la compra online, un personal shopper se encarga de elegir cuidadosamente cada uno de los productos de la lista de la compra que será entregada por un repartidor en 1h o en el momento que el cliente prefiera.

Lola Market se encuentra disponible en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza, Bilbao y A Coruña a través de más de 260 establecimientos, entre los que destacan supermercados de primera línea, mercados tradicionales y tiendas especializadas.

