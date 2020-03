60 y mucho + explica cómo la esperanza de vida modifica totalmente el panorama para los mayores de 60 años

Ana Margarito, CEO de la plataforma 60 y mucho + prepara ya la segunda edición de la única Feria que se organiza en España dirigida al senior, y que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, donde de nuevo, se darán cita los senior, empresas, entidades e instituciones con productos y servicios destinados a mejorar su calidad de vida España es el tercer país en esperanza de vida cifrada en 83 años para el hombre y 84 años para la mujer. Un estudio del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington sobre esperanza de vida y principales causas de muerte en el mundo publicado en la revista The Lancet asegura que, si la tendencia continúa como hasta ahora, España alcanzará en 2040 un promedio de 85,8 años. Unas cifras que modifican muchísimo el estilo de vida de las personas a partir de los 60, que es la etapa en la que la mayoría se jubilan, siempre y cuando no se jubilen de manera prematura muchas veces incluso antes de los sesenta.

"Todo este cambio de estilo en la vida de los senior hace que muchos sectores económicos tengan la oportunidad de poner a disposición de este segmento de la población, gran cantidad de productos y servicios que respondan a sus necesidades. Los senior del sXXI demandan alternativas que le permitan decidir por si mismos su futuro. Una gran parte de este sector dispone de: salud, poder adquisitivo, tiempo libre, y, sobre todo, muchas ganas de seguir sintiéndose útil" explica Ana Margarito, CEO de una de las empresas más punteras del sector sénior, 60 y mucho +.

Ana Margarito enseguida se dio cuenta de esta realidad y con el buen olfato que le caracteriza como empresaria, creó 60 y mucho +: "Muchos de los proyectos que se ponen en marcha surgen de una experiencia personal, y el caso de mi empresa también ha sido así, ya que nació como resultado de una situación en la que la falta de información y el desconocimiento, hace que te enfrentes a momentos muy complicado. 'Hace 15 años -explica- mi padre enfermó de cáncer y, cuando la enfermedad ya estaba muy avanzada, tomó la decisión de abandonar el tratamiento de quimioterapia y pasar sus últimos días en su casa rodeado de su familia. No quería despedirse en la cama de un hospital. Por supuesto, nosotras - mi madre y mis tres hermanas-, cumplimos su deseo, pero entonces nos surgieron muchas dudas y necesidades, y nos encontramos con gran dificultad para resolverlas, ya que la información que tienes cuando te ocurren situaciones inesperadas como esta, con las que no cuentas, porque piensas que nunca te van a pasar a ti, es poca, o ninguna. No sabes qué hacer ni a quién recurrir, necesitas ayuda, pero desconoces dónde puedes dirigirte para encontrarla, no sabes cómo funcionan los cuidados paliativos, ni los protocolos de actuación para solicitarlos, en definitiva, te encuentras muy perdida. Yo tengo que agradecer a una persona que trabajaba en Cruz Roja la gran ayuda que nos prestó, informándonos de todo, gracias a ella, mi padre nos abandonó con los mejores cuidados, asistido por un gran equipo de médicos especialistas en tratamientos paliativos que, además de atenderlo de forma impecable, fueron muy sensibles, cariñosos y atentos con él y con nosotras. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la situación de vulnerabilidad con la que se encuentran las personas que pasan por situaciones como esa y otras muchas, y la falta de información a la que se enfrentan. Así surgió 60 y mucho+", narra.

Pero también hay una parte del sector cuyas necesidades de atención son mayores debido a su estado de salud, situación de dependencia o discapacidad. Por ello en la plataforma de 60 y mucho+ tienen cabida todas las empresas de asistencia domiciliaria, residencias, tecnología que permita aumentar la autonomía personal, y otras. ‘60 y mucho+ por tanto, es un proyecto que nace para ser el altavoz, de todas las empresas, entidades e instituciones que desarrollan productos y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida del senior, sostiene su CEO. Además, "también somos una llamada a la acción para aunar los esfuerzos de empresas, entidades e instituciones y que podamos trabajar juntos para convertir el mal llamado problema del envejecimiento, en la gran oportunidad económica y social que es", sotiene.

"Pero nuestro objetivo no sólo es contarle a los senior lo que hacen los demás, nosotros también presentamos alternativas que mejoren su situación actual. Lo que hagamos hoy, lo veremos reflejado en nuestro futuro y el de nuestros hijos. No podemos seguir esperando, tenemos que ponernos en marcha ya!" Asegura Margarito

II Edición de 60 y mucho + en noviembre de 2020

El año pasado, en la 1ª Edición de la Feria, se reunieron en la casa de Campo decenas de empresas dedicadas a el segmento de la población más creciente y demandante; el senior. Por ella pasaron cerca de 20.000 asistentes. Tal fue el éxito que este año se repetirá la convocatoria en noviembre, concretamente los días 13, 14 y 15 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

"Aunque es cierto que pensábamos que nuestra propuesta era necesaria para dar respuesta a las demandas del sénior del siglo XXI –sostiene Margarito- el éxito de la 1º edición nos confirmó que estábamos en lo cierto, ya que las miles de personas que pasaron por el pabellón de cristal de la Casa de Campo para informarse sobre los productos, servicios, avances en ciencia , tecnología y salud, pudieron conocer de primera mano las novedades que presentaron grandes empresas y entidades como Caixa bank, KIA, ALSA, ASISA VIDA, Colegio de Gestores, Fundación Atyme, Cruz Roja, Viajes Azul Marino, Balneario Puente Viesgo, Real Federación de Golf, entre otras. Además, pudieron asistir a las mesas redondas donde participaron profesionales de primer nivel que compartieron con nosotros información sobre los últimos avances en investigación relativos a enfermedades propias del sector, nos hablaron de la tecnología dirigida a aumentar la autonomía personal, sobre antienvejecimiento, soledad y maltrato, entre otras. Más de 35 medios de comunicación se hicieron eco del evento, cadenas de TV como Mediaset y Atresmedia, incluyeron en sus informativos y programas la celebración y desarrollo del evento. Consideraron que “60 y mucho+ era la feria que el sénior necesitaba", afirma orgullosa.

Caminando hacia la segunda Feria

La 2º edición, que se celebrará los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, viene cargada de novedades. Entre ellas, se presentará ‘la nueva forma de vivir 60 y mucho+’.

Una 'nueva forma de vivir' en la que la autonomía personal, la vida activa y saludable, el deporte, el ocio, la intergeneración, la ecosostenibilidad y las relaciones sociales, sean una realidad. Un lugar donde la soledad sea elegida y no impuesta. Un espacio en el que se demuestre que la sostenibilidad es rentable.

Para las empresas es un evento único en el que tendrán la oportunidad durante 3 días, de interactuar con su público objetivo para explicar de una forma directa, las novedades y beneficios de sus productos y servicios.

En esta 2º Edición, se contará con la presencia de representantes de distintos países europeos que informarán sobre las acciones que llevan a cabo para abordar el envejecimiento. Además, tendrán lugar conferencias sobre innovación, ciencia, tecnología, economía, emprendimiento, empleo, entre otras. También podrán disfrutar de actividades deportivas, de talleres de realidad virtual, que les permitirán aumentar las relaciones sociales y contribuir así a disminuir la soledad. Se hablará de los beneficios y ventajas que tiene la Intergeneración para ambos sectores: jóvenes y sénior. Y muchas más novedades que no deben perderse ni los visitantes ni las empresas e instituciones que trabajan para el sector.

La transformación del sénior del siglo XXI

Hay una gran diferencia entre el sénior del sXXI y el de hace 30 o 40 años. En primer lugar, porque un sénior de hace 40 años, se jubilaba con 65 y como mucho, vivía 10 años más. El sénior del s XXI, cuando se jubila con 65 o 67 años, tiene 20 o 25 años por delante, casi los mismos que ha destinado a su etapa laboral. Y además, una gran mayoría cuenta con una buena salud y calidad de vida. Por tanto, una persona de 65 años de hoy, tiene tiempo, poder adquisitivo y muchas ganas de disfrutar una vez finalizada su etapa laboral. Quiere viajar, seguir estudiando, y hacer muchas de las cosas que sus compromisos laborales no le permitieron. Pero también hay otra parte del sector, el más vulnerable, que no está siendo tratado cómo se merece. Por eso es muy importante trabajar para empoderar al sénior y recuperar el valor y el respeto que se merece. "Tenemos que luchar para cambiar el concepto, -que en muchos casos se tiene-, sobre las residencias de ancianos como aparcamiento de personas mayores, y transformarlas en lugares donde puedan vivir dignamente con la atención personal y los cuidados sanitarios que se merecen", asevera Ana Margarito.

Para obtener más información sobre la feria pinchar aquí.