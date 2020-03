El Ibex 35 cae un 8,7%, poniendo en peligro los 6.000 puntos y con IAG hundiéndose más de un 18% La prima de riesgo española se elevaba a 129 puntos básicos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 16 de marzo de 2020, 10:16 h (CET) El Ibex 35 despertaba este lunes con una caída del 4,72%, que duplicaba minutos después (-8,7%), en un entorno que sigue marcado por la crisis del coronavirus, que ha llevado a decretar el estado de alarma en España este fin de semana, y la decisión de la Fed de bajar por sorpresa los tipos de interés a cero y comprar 700.000 millones de dólares en activos.



Todos los valores cotizaban en ‘rojo’ en los primeros minutos de sesión e IAG, que comunicó que suspenderá temporalmente contratos, reducirá las horas de trabajo e implementará opciones de vacaciones voluntarias no pagadas, no marcaba precio.



Al comenzar a cotizar sobre las 9.20 horas, la compañía se hundió más de un 18% en Bolsa, hasta los 3,2 euros por acción, y el Ibex amplió su caída al 8,7%, hasta los 6.052,8 puntos, poniendo en peligro la barrera de los 6.000 enteros.



Este domingo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se reunió de forma extraordinaria y decidió bajar a cero los tipos de interés, pese a que hace menos de dos semanas ya decidió recortar el precio del dinero en 50 puntos básicos.



De esta forma, el rango objetivo de los tipos de interés ha quedado situado entre el 0% y el 0,25%, 100 puntos menos, lo que de forma efectiva significa que los tipos han quedado reducidos a cero. La Fed no situaba los tipos en este nivel desde la crisis global de 2008, cuando los mantuvo a cero durante siete años, hasta diciembre de 2015.



En España, el Consejo de Ministros aprobó el sábado un real decreto de forma extraordinaria para declarar el estado de alarma ante el Covid-19.



Además de IAG, las mayores caídas las presentaban Acciona (-15,95%), Aena (-13,18%), Sabadell (12,29%), ACS (-11,72%), Ferrovial (-11,61%), Arcelormittal (-11,5)%, Sabadell (-11,28%), MásMóvil (10,88%), Indra (-10,73%) y Cellnex (-10,63%).



El Ibex 35 se desmarcaba así de sus pares europeos, que amanecían en positivo. La bolsa de Londres subía un 2,46% en la apertura, la de París un 1,83%, la de Fráncfort un 0,77% y la de Milán un 7,12%.



El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, se situaba en 32,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se colocaba en 30,61 dólares.



La prima de riesgo española se elevaba a 129 puntos básicos , con el interés exigido al bono a diez años en el 0,726%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1185 'billetes verdes'.

