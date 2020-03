Recomendaciones para pacientes con enfermedades reumáticas ante el coronavirus No se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus Redacción Siglo XXI

lunes, 16 de marzo de 2020, 09:34 h (CET) Desde la Sociedad Española de Reumatología queremos enviar un mensaje de tranquilidad a los pacientes con enfermedades reumáticas, especialmente a aquellos que reciben tratamientos biológicos o fármacos inmunosupresores.



En este sentido, les pedimos que no tomen decisiones unilaterales sobre la suspensión del tratamiento por miedo a la infección y que cualquier duda en este sentido, la consulten con su médico.



El coronavirus (Covid-19) causa síntomas similares a los de la gripe común, los más característicos son fiebre, tos y sensación de falta de aire. La forma de prevenir el contagio es la misma que ante otros virus respiratorios, es decir, lavarse las manos frecuentemente; evitar tocarse boca, nariz y ojos; cubrirse boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable al toser o estornudar; y, en caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas.



Hasta la fecha, no se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que, desde la SER, insistimos en que no se dejen llevar por bulos o información alarmista y consulten con su médico las dudas que les puedan surgir. Asimismo, les recordamos que, ante un episodio de fiebre alta, deben acudir al médico o llamar a los números de teléfonos gratuitos habilitados al efecto por las distintas Comunidades Autónomas para recibir indicaciones, pero nunca automedicarse o tomar decisiones unilaterales sobre su medicación.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.