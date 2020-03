Cualtis recomienda medidas generales de prevención laboral Comunicae

sábado, 14 de marzo de 2020, 08:02 h (CET) Se recomienda extremar las medidas higiénicas, tanto personales como de las instalaciones, así como reducir el contacto para evitar contagios por Covid-19 Cualtis, empresa de prevención de riesgos laborales, ha publicado una serie de recomendaciones generales que atañen al personal y a los centros de trabajo.

Entre todas las recomendaciones publicadas destacan las siguientes medidas preventivas para minimizar el COVID-19 en el ámbito laboral:

Información: Se informará a todo el personal sobre el virus, sus vías de transmisión y las medidas de prevención individuales a tomar, haciendo especial hincapié en las medidas higiénicas.

Teletrabajo: Se recomendará a los trabajadores que, en todos aquellos puestos en los que se puede realizar teletrabajo, preferentemente se utilice está opción, en lugar del desplazamiento al centro de trabajo.

En los casos en los que no sea posible el teletrabajo, las medidas que se recomiendan para las organizaciones son las siguientes:

Limpieza: Se extremará la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies que puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión, teniendo en cuenta también el número de personas que pueden tocar esas superficies. Como relación no exhaustiva se debe tener en cuenta las mesas, teléfonos, interruptores, tornos de fichaje, servicios, salas de reuniones, zonas de comedor o descanso, etc. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

Ventilación:. Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las ventanas o, si no es posible, aumentando el grado de renovación de aire del sistema de climatización.

Dispensadores para la desinfección de manos. Se colocarán en las zonas susceptibles de necesidad, dispensadores de solución hidroalcólica para la desinfección de manos.

Limitación de las reuniones y de los viajes: Se limitarán al máximo las reuniones que impliquen una concentración alta de trabajadores en espacios reducidos. Además, todas aquellas reuniones que impliquen el desplazamiento de diferentes trabajadores entre centros se realizarán, salvo fuerza mayor, por videoconferencia.

También se limitarán los viajes fuera de la provincia que impliquen la utilización de transportes colectivos, salvo fuerza mayor. Así mismo, se aplazarán los cursos de formación interna que impliquen el desplazamiento de trabajadores entre provincias, asistiendo diferentes trabajadores de distintos centros de trabajo.

Sobre Cualtis https://cualtis.com/

Cualtis es una de las principales empresas del país en prevención de riesgos laborales. Con capital íntegramente español, se sitúa como la segunda empresa del sector con una facturación de 113,2 millones de euros en 2019. La compañía está acreditada para ofrecer servicios en cuatro especialidades preventivas -seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo- además de disponer de un amplio catálogo de cursos de formación. A través de un equipo de más de 1.850 profesionales cuida de la salud de más de más de 1.140.000 trabajadores, poniendo a su disposición una red de 262 puntos de servicio, 66 unidades móviles de reconocimientos médicos y 26 de formación.

