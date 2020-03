Magnetoterapia Biomag para la mujer. ¿Qué es la terapia de campo magnético? Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 15:58 h (CET) La magnetoterapia o terapia de campo magnético utiliza imanes para mantener la salud y tratar enfermedades El cuerpo humano y la tierra producen naturalmente campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos también pueden ser producidos tecnológicamente, como las ondas de radio y televisión mediante la magnetoterapia. Los practicantes de la terapia de campo magnético creen que las interacciones entre el cuerpo, la tierra y otros campos electromagnéticos causan cambios físicos y emocionales en los humanos.

También creen que el campo electromagnético del cuerpo debe estar en equilibrio para mantener una buena salud.

Los practicantes aplican la terapia de campo magnético al exterior del cuerpo. Los imanes pueden ser:

Cargados eléctricamente, para entregar un pulso eléctrico al área tratada.

Usados con agujas de acupuntura, para tratar las vías de energía en el cuerpo.

Estáticos (no cargados eléctricamente) y estacionarios en el área tratada por períodos de tiempo, para entregar un tratamiento continuo. ¿Para qué se utiliza la terapia de campo magnético?

Algunas personas utilizan la terapia de campo magnético o magnetoterapia para tratar el dolor, como el dolor de pie, espalda o articulaciones.

Se han realizado estudios de investigación sobre los imanes, pero no hay resultados consistentes que demuestren que los imanes ayudan a aliviar el dolor.

¿Es segura la terapia de campo magnético?

Los niños pequeños y las mujeres embarazadas no deberían usar la terapia de campo magnético, porque la seguridad de esta terapia no está probada.

Las personas que tienen dispositivos médicos o implantes con un campo magnético, como un marcapasos, no deberían usar la terapia de campo magnético, porque podría interferir con la función del implante.

No se cree que la magnetoterapia tenga efectos secundarios negativos o complicaciones cuando se combina con un tratamiento médico convencional.

Hable con su médico sobre cualquier práctica de salud complementaria que le gustaría probar o que ya esté utilizando. Su médico puede ayudarle a controlar mejor su salud si conoce todas sus prácticas de salud.

Seis beneficios de la terapia magnética

Con los biocampos realineados en el cuerpo, los beneficios potenciales incluyen:

Mejora de la circulación: Similar a lo que los científicos antiguos pueden haber creído, los imanes pueden ser usados para mejorar el flujo sanguíneo a un área específica del cuerpo. Sin embargo, a diferencia de esos primeros estudios, no se trata de curar enfermedades. En cambio, se dice que promueve la curación general a través de la mejora de la circulación.

Alivio del dolor crónico: El dolor crónico es una de las principales causas de discapacidad y disminución de la calidad de vida. Este dolor frecuente o prolongado es causado con mayor frecuencia por la abundancia de ácido láctico y calcio. Un estudio reciente demostró que este calcio en las células respondía a los imanes. Esto podría apuntar a una forma más eficiente de mover el calcio a través del cuerpo y llevarse el dolor con él.

Reducción de la inflamación: La inflamación es una causa común de dolor y otras dolencias. A menudo se produce cuando se tiene una lesión o una infección. Los químicos liberados por los glóbulos blancos van al área para ayudar a proteger del elemento invasor. El enrojecimiento y la hinchazón resultantes son dolorosos y tienen el potencial de tener efectos a largo plazo. Las joyas de magnetoterapia pueden ayudar con esto al mejorar el flujo de sangre a estas áreas del cuerpo.

Dormir mejor: El insomnio puede ser causado por muchos factores. Uno de los más comunes es el dolor que molesta por la noche. Si alguna vez se ha tratado de dormir mientras duele el cuerpo, se sabe lo difícil que es conciliar el sueño y descansar bien por la noche, el tratamiento de magnetoterapia puede ayudar a reducir el dolor y la rigidez.

Mejora de la flexibilidad: Ya sea por una lesión o por el envejecimiento, la disminución de la flexibilidad puede tener un gran impacto en su vida. Muchos clientes han reportado que los imanes han ayudado a relajar sus músculos y ligamentos tensos causando inflexibilidad. Esto puede lograrse con el potencial de un imán para mejorar el flujo sanguíneo y crear un campo magnético que conduzca a la regeneración de los tejidos.

Aumento de la vitalidad: Debido a los beneficios potenciales del tratamiento de magnetoterapia, pueden ser un factor clave en la vitalidad y el bienestar general. Con la posibilidad de mejorar el sueño y reducir el dolor, muchos usuarios han informado de mejoras en la salud mental y física.

