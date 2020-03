El sector confía en soportar el efecto del coronavirus en Semana Santa y remontar con la campaña de verano Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 16:11 h (CET) El sector de las Viviendas Turísticas en España confía en que el Gobierno de España habilite ayudas concretas para poder "soportar" las cancelaciones ocasionadas por el Coronavirus con la campaña de Semana Santa, y está convencido en "remontar" con la campaña estival Esta es la principal conclusión del V CONGRESO NACIONAL DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS que se ha clausurado esta mañana en Benidorm tras dos días de debate en los que han participado un centenar de representantes de la administración, asociaciones del sector, propietarios y gestores de viviendas turísticas, y estudiantes de Turismo de toda España.

Las asociaciones, propietarios y gestores de viviendas turísticas reunidos en Benidorm, han apostado por reforzar el asociacionismo y la profesionalización para consolidar el sector, luchar contra el intrusismo, y demostrar los beneficios de su oferta alojativa a instituciones y sociedad en general.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca, Miguel Ángel Sotillos, ha anunciado que se va a promover la constitución de una patronal autonómica en la Comunitat Valenciana con delegaciones en las diferentes zonas turísticas, para integrar a todas las actuales asociaciones locales que quieran sumarse y reforzar su interlocución con la Federación Española de Viviendas Turísticas (FEVITUR), con las distintas administraciones y con proveedores del sector.

Entre otros, el Congreso ha contado con la participación del alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, Antonio Pérez, el Presidente de la Federación Española de Viviendas Turísticas, Tolo Gomila, además de ponentes de la talla de Emilio Duró (consultor y formador en las principales empresas del país), José Conca (Best Lawyers 2019 en España), Jaime Chicheri (experto en Revenue Management, Marketing y Distribución hotelera), y Federico Varona(considerado como uno de los mejores fiscalistas del sector turístico).

Análisis del sector tras el BREXIT y el Coronavirus

Coincidiendo con el inicio de la temporada turística y como continuación de los programas de formación y sensibilización que desarrolla desde el año 2002, la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca ha conseguido reunir en Benidorm a todos los agentes relacionados con las VUT para dar a conocer las nuevas tendencias del sector y la formación específica que necesitan los propietarios y gestores de apartamentos turísticos de toda España.

Este año, además de las novedades legislativas, tecnológicas y de comportamiento de mercado, el sector ha desarrollado encuentros entre proveedores, instituciones, empresas gestoras y propietarios de VUT, y ha dedicado muchas de las ponencias a analizar la posible influencia del BREXIT y del Coronavirus en el sector.

En este sentido, Sotillos ha minimizado la repercusión del BREXIT hasta ahora, pero ha calculado entre un 20% Y un 30% el porcentaje medio de cancelaciones en el último mes como consecuencia del Coronavirus ya que, según ha explicado, debido a la tipología de las VUT´s en cada ciudad o zona turística, las cancelaciones en el ultimo mes han variado desde porcentajes bajos y habituales en destinos de playa, como Benidorm, hasta niveles preocupantes que superan el 70% de las contrataciones como las que registradas por gestores o propietarios de viviendas en Valencia tras la suspensión de la Fallas.

Aunque no ha aventurado el nivel de cancelación de las próximas semanas “porque la situación es absolutamente excepcional y cambiante”, Sotillos cree que las viviendas turísticas pueden “salvar” la campaña de Semana Santa si el gobierno habilita ayudas económicas, y está convencido de que el sector remontará en la campaña estival ya que “los usuarios de las VUT nos eligen, entre otras razones, por ser una modalidad individual o familiar a la carta, alejada de otras modalidades grupales que, quizá, pueden verse más afectadas”.

Más de la mitad de la oferta alojativa

El Turismo en la Comunitat no se entendería sin los apartamentos y viviendas turísticas ya que representan el 55% de su oferta alojativa (hasta el 65% en la provincia de Alicante), y genera un impacto anual de 1.704 millones de euros, según reveló el año pasado el I Estudio sobre el impacto de la Vivienda Vacacional en el Urbanismo de la Comunitat Valenciana. Sólo en la Costa Blanca se estima que se han realizado en este último ejercicio más de 2.800.000 de pernoctaciones diarias en VUT´s donde se han alojado 1.500.000 clientes que han sido el principal soporte del comercio local y las industrias de ocio de las zonas en las que opera.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La ciudad de Sevilla cierra 2019 con récord de viajeros, según periódicos de Sevilla Consejos del Grupo Berni ¿Qué se puede hacer para reducir la propagación de los "virus"? Magnetoterapia Biomag para la mujer. ¿Qué es la terapia de campo magnético? La búsqueda de referencias de un cirujano, principal factor para decidirse, según Castro Sierra Binfluencer se suma al reto ciudadano #YoMeQuedoEnCasa y lanza una campaña solidaria con 11.500 influencers