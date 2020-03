Dar oportunidades al talento joven, clave para el desarrollo de empresas Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 13:06 h (CET) IQS reúne a empresas referentes en el XIV Foro Empresas, dedicado a la captación del talento profesional. El Foro ha puesto en contacto a empresas referentes a nivel internacional con 400 estudiantes de IQS. Las compañías valoran en los estudiantes de IQS perfiles polivalentes y con una formación global y técnica El fomento del empleo joven es clave para el desarrollo de las empresas. Así se ha podido observar en la XIV edición del Foro Empresas, una iniciativa impulsada por IQS que conecta los estudiantes del centro con las principales empresas de diferentes sectores como farmacéuticas, químicas, auditorías y compañías de gran consumo, facilitando la empleabilidad del alumno y la captación de talento en el ámbito profesional.

La iniciativa ha contado con la participación de 400 alumnos y destacadas empresas nacionales e internacionales, la mayoría de ellas miembros de la Fundación Empresas IQS, que buscan establecer relaciones win-win a través de la contratación de los recién graduados más prometedores del país.

Durante el evento las empresas participantes han realizado entrevistas one-to-one con posibles candidatos que son alumnos de IQS y, además, se han celebrado mesas redondas y conferencias sobre la situación y necesidades que tiene el mercado laboral de las compañías de gran consumo, consultorías, auditorías y otros sectores como las empresas químicas, biotecnológicas o farmacéuticas. Algunas de las empresas que han participado son EY, PWC, KPMG, Grant Thorton, Mazars, Jori Armengol, Abante, AEAT, Caixabank, Equatorial Coca Cola Bottling Company, entre otros

“La relación con IQS nos resulta muy beneficiosa porque ofrece a los estudiantes interesados en el sector una gran oportunidad para tener su primera toma de contacto con el mundo laboral”, afirma Sergi Montells, Global Talent & Development specialist de Equatorial Coca Cola Bottling Company.

Asimismo, la iniciativa también repercute positivamente en la imagen de las propias compañías: “Venir a IQS nos permite dar una buena imagen y reclutar el máximo número de talento posible a través del contacto directo”, explica Maria Gras, Talent Acquisition Specialist de EY.

“Es una manera más rápida de contactar con la gente, incluso más que con las plataformas internas. Con un primer contacto ya puedes saber si te puede interesar. Y lo mismo pasa para los estudiantes, porque pueden conocer la firma mucho mejor que si lo hiciesen por internet”, añade Ariadna Gallardo, Recruiter de PWC.

Los representantes de las marcas también recalcaron la importancia de contar con habilidades intangibles que van más allá de la experiencia y la formación: “Los jóvenes deben tener la capacidad de ser versátiles y adaptarse a las nuevas necesidades, además de ser creadores de un buen ambiente en el equipo”, destaca Claudia Soldevila, New Products Strategic Manager de Novartis y Alumni de IQS.

IQS, referente en la empleabilidad de los recién graduados

Con eventos como el XIV Foro Empresas, IQS consolida su posición como un centro universitario con un alto ratio de empleabilidad de sus alumnos recién graduados.

Para David Martín, estudiante de ADE en IQS y Account Assistant en Jori Armengol, el Foro Empresas le sirvió para conocer sus verdaderos intereses profesionales. “Es esencial para que los alumnos tengamos una visión de la oferta que hay en los diferentes sectores que participan”, asegura.

“Todas las empresas participantes nos dan un feedback muy positivo. Nuestros alumnos se muestran realmente proactivos a la hora de mostrar sus intereses y eso da un rendimiento inmediato. De hecho, el 100% de las marcas participantes seleccionan mínimo a un estudiante de IQS, ya sea para realizar las prácticas o con o incorporarse a la empresa con contrato laboral”, remarca Cristina Surroca, directora del Departamento de Carreras Profesionales de IQS.

Sobre IQS

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, está configurado actualmente por dos facultades universitarias: IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education, que ofrece formación especializada a los profesionales y a las empresas; por la división IQS Tech Transfer, a través de la que realiza investigación, innovación y transferencia de tecnología para las industrias y empresas; y por IQS Tech Factory, que impulsa la cultura emprendedora y apoya a la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas. Todo ello gracias al soporte, colaboración y patrocinio de un importante grupo de empresas, instituciones y fundaciones que forman parte de la Fundación Empresas IQS, que entre otras acciones ofrecen un Programa de Becas Corporativas.

La misión de IQS es la formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que las capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional. Por su tradición científica, IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en el área de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of Engineering y en Administración y Dirección de Empresas y en las áreas del Marketing, Contabilidad y Finanzas a través de IQS School of Management.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.