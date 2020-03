La ONCE maximiza la disponibilidad de sus equipos gracias a EcoStruxure Asset Advisor de Schneider Electric Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 11:14 h (CET) La implementación de EcoStruxure Asset Advisor en 52 SAI’s de las principales sedes de la ONCE forma parte de un proyecto de outsourcing integral llevado a cabo por el Partner de Schneider Electric, Ibermática. Gracias al software instalado, la ONCE ha aumentado la disponibilidad de sus equipos y ha unificado la gestión de sus centros, monitorizados, ahora, 24/7 Como parte de un proyecto de outsourcing integral llevado a cabo por Ibermática, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha implementado su software de monitorización y supervisión EcoStruxure Asset Advisor en 52 sedes de la ONCE. La implementación ha permitido a la organización reducir los costes de mantenimiento y el tiempo de respuesta, incrementar la proactividad gracias al mantenimiento proactivo y ganar la tranquilidad de contar con un equipo especializado que garantiza la continuidad del servicio.

Monitorización y diagnóstico remoto 24/7

Para garantizar la máxima calidad del servicio a sus afiliados y trabajadores, la ONCE necesitaba optimizar la disponibilidad de sus equipos, reaccionar rápidamente ante posibles fallos de suministro y reducir los costes y el tiempo de respuesta. Para cubrir estas necesidades, Schneider Electric ofreció a Ibermática la solución EcoStruxure Asset Advisor para monitorizar y supervisar la actividad de los 52 SAI’s de la gama Galaxy VX de Schneider Electric instalados en las sedes seleccionadas, con un servicio de monitorización remoto ininterrumpido que asegura la máxima fiabilidad de dichos equipos.

“Por el servicio de calidad que nos presta, por su flexibilidad con nosotros y el cliente final en la resolución de cualquier incidencia de una forma rápida y eficaz, durante todos estos años hemos confiado plenamente en Schneider Electric como Partner tecnológico”, afirma Miguel Robledo, gerente de los Sistemas Distribuidos del grupo ONCE en Ibermática.

La tranquilidad de contar con el respaldo continuo de un equipo de especialistas

Así, gracias a EcoStruxure Asset Advisor, ahora la ONCE dispone de un sistema que ha aumentado la disponibilidad de sus equipos y que facilita la gestión de sus centros de forma unificada y en remoto, 24 horas, los 7 días de la semana, tanto en lo que respecta al Centro de Operaciones como a los Mensajes en caso de detección de fallos de algún componente de la propia infraestructura.

Las alertas en tiempo real que avisan de cualquier incidencia han permitido a la organización mejorar el mantenimiento de los activos conectados al software, gestionados por Ibermática. Lo que también se ha traducido en una reducción de costes debido al mantenimiento proactivo, que proporciona datos esenciales sobre el estado de los sistemas, la instalación y las baterías. De este modo, emite alertas cuándo éstas se encuentran al final de su vida útil y genera informes mensuales sobre el estado de la instalación, enviando mensajes a los smartphones de los propios técnicos para que Ibermática esté informada en todo momento de la avería o fallo.

“Entre los beneficios obtenidos está el de disponer de una plataforma monitorizada 24/7 tanto desde el centro de operaciones como desde el móvil en cualquier momento o lugar gracias a las alertas en tiempo real en caso de detección de fallos en algún componente de la propia infraestructura”, afirma Cristian Sainz, responsable de Puesto de Trabajo Digital y Sistemas Distribuidos en la ONCE. “Ganamos en tranquilidad, sabemos que la respuesta será rápida y el tiempo de parada será mínimo”.

