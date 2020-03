Todo Disca reclama mayor concienciación de la sociedad con las necesidades de personas con discapacidad Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 10:42 h (CET) Aunque haya incrementado en gran parte las medidas adoptadas para la mejora de la calidad de vida de personas con movilidad reducida, lo cierto es que desde Todo Disca reiteran que queda aún mucho camino por hacer para tener realmente integradas a las personas que conforman este colectivo Las barreras arquitectónicas a las que se tienen que enfrentar día a día quienes tienen alguna limitación de su movilidad parecen imperceptibles para el resto pero es fundamental atender a la mejora de estas soluciones para garantizar una cierta libertad para este colectivo, según manifiestan los profesionales de Todo Disca, que están comprometidos con ofrecer la información más útil sobre temas de discapacidad.

Ley de Propiedad Horizontal

Uno de los grandes retos de la Administración es, sin duda, solucionar los problemas que tienen las personas con algún tipo de discapacidad en su propia casa; son aún muchas las comunidades de vecinos en las que se encuentran las conocidas barreras arquitectónicas.

Desde diferentes entidades nacionales, se lleva reclamando durante mucho tiempo una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, ya que en estos entornos se da un alto índice de denuncias por las dificultades de personas con movilidad reducida para acceder a sus propias casas.

Además de las viviendas particulares que se encuentran en una comunidad de vecinos, los edificios públicos aún tienen que hacer mayores esfuerzos para garantizar una correcta movilidad de este colectivo.

Plazas de aparcamiento para movilidad reducida

Es más común de lo que parece: usar las plazas de aparcamiento destinadas en exclusiva a personas con discapacidad por parte de personas que no cuentan con ninguna limitación, ya sea teniendo o no la tarjeta que lo acredita.

Las distintas agrupaciones destinadas a la mejora de la calidad de vida de este colectivo reiteran una mayor vigilancia por parte de las autoridades, así como la contribución de la ciudadanía mediante denuncias de estos hechos.

Renta digna e inclusión laboral real

La dignidad de estas personas es otra de las denuncias históricas que realizan instituciones del sector social de la discapacidad con frecuencia; en este sentido, garantizar una renta digna para aquellas personas que no puedan desempeñar ninguna tarea profesional o mejorar el acceso real de personas con un certificado de discapacidad al mercado laboral son algunas de las acciones que más pueden contribuir a este aspecto.

Todo Disca es un medio informativo que trata de ayudar a las personas con discapacidad a estar completamente informados sobre los asuntos que les preocupan relacionados con su condición, así como concienciar al resto de la sociedad de las necesidades reales de este colectivo que busca integrarse por completo y contar con una calidad de vida digna.

