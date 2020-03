Portobello Street sugiere trucos para hacer que un salón parezca más grande distribuyendo los muebles Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 10:10 h (CET) La simplificación, funcionalidad y la búsqueda de la entrada de la mayor luminosidad posible son algunas de las claves para hacer que un salón parezca más grande solo con la colocación de su mobiliario, según sostienen los expertos de Portobello Street Es evidente que quienes residen en un inmueble tratan de encontrar las soluciones más eficaces para ganar espacio en las diferentes estancias que lo componen; a veces, la fórmula más correcta está en lo más sencillo.

La distribución de los muebles de salón puede ser la clave para conseguir un espacio agradable y con amplitud donde pasar buena parte del tiempo en casa.

Teniendo en cuenta una serie de premisas básicas, se conseguirá potenciar ese espacio y hacer que el salón parezca más grande de lo que realmente es.

Simplificar

Hay que ser realistas con las posibilidades de dimensiones del salón; si este no es muy grande, habrá que agregar mobiliario teniendo en cuenta estas características.

Por ello, recurre a elementos de reducido tamaño, para que encaje a la perfección con el espacio y que sea, realmente, funcional para el uso que se vaya a dar de él.

Luminosidad

La luz natural es más importante de lo que parece para proporcionar a la estancia una apariencia de mayor amplitud.

Si quienes van a decorar un salón, tienen la posibilidad de dar entrada de luz del exterior, tendrán ganado mucho terreno en la búsqueda de las sensaciones de mayores espacios.

Así, apostar por los colores suaves supondrá un reflejo y una expansión de los rayos de sol que dibujarán un entorno muy agradable. Escoger espejos y colocarlos estratégicamente también conseguirá que el espacio del salón sea muy luminoso y, por ende, aparente una mayor amplitud.

La importancia de la mesa de centro

Aunque parezca un elemento de menor importancia en este cometido, la mesa de centro es una pieza clave.

En caso de necesidad por un espacio muy reducido y si se cree que se le va a dar poco uso, puede ser mejor no colocar nada para cumplir esa función. Para tener algo donde apoyar, siempre se puede recurrir a una pequeña mesa auxiliar que no ocupe tanto como las mesas de centro convencionales.

Los sofás siguen siendo fundamentales

Muchas personas piensan, de forma errónea, sustituir un sofá por sillones o butacas para ganar espacio, lo que, precisamente, puede acabar suponiendo lo contrario y, además, una reducción también de los asientos disponibles.

Funcionalidad por encima de todo

La principal de las instrucciones que se pueda ofrecer para decorar un salón es la de ser realmente prácticos en este objetivo, haciendo prevalecer, ante todo, la funcionalidad, de forma que los muebles que se instalen tengan diferentes finalidades y así ganar un espacio clave.

Para este fin, es muy importante contar con un proveedor de muebles a medida, de forma que estudie el espacio y ofrezca las mejores soluciones de mobiliario para conseguir la mayor movilidad y amplitud en esta estancia; Portobello Street es una de las firmas de referencia con un catálogo muy amplio de piezas elaboradas a medida y personalizadas, en busca de los mejores resultados en la decoración de los distintos espacios de un inmueble.

