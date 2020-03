Maskowe recuerda la necesidad de mantener la vegetación de los acuarios en perfectas condiciones Comunicae

viernes, 13 de marzo de 2020, 10:06 h (CET) La vegetación de los acuarios es un elemento esencial para el cuidado de los peces que habitan y se mueven en su interior, por lo que Maskowe destaca que se debe mantener en perfecto estado para que estos animales cuenten con los mejores cuidados posibles Si el propietario de un acuario incorpora diferentes tipos de plantas, ya sea a modo estético o funcional, y no le presta las atenciones necesarias, pueden perder las grandes propiedades que se le asocian.

Así, comprar kit de CO2 de acuario es la solución más efectiva para proteger la flora de su interior. Estos sistemas están cada vez más presentes en los acuarios por las grandes ventajas que se asocian a su uso.

Como la vegetación puede obtener el CO2 de los carbonatos presentes en el agua, aunque no en la cantidad necesaria para una correcta fotosíntesis, se hace necesaria la ayuda de un sistema de este tipo.

Beneficios de los kits de CO2 para acuarios

Que las plantas se mantengan en perfecto estado mediante esta solución se traduce en una serie de beneficios, como la regulación del pH por la fotosíntesis, la oxigenación del suelo, la eliminación de sustancias perjudiciales, su contribución al desove de los peces entre sus hojas y la mejora de la calidad del agua con su oxigenación.

Apostar por el dióxido de carbono, por tanto, supone un método ideal para acabar con los posibles peligros de un elemento natural que ayuda al mantenimiento integral del acuario, en detrimento de otras fórmulas como el fertilizante en el agua, que, aunque consiga resultados rápidos e inmediatos, a largo plazo no resulta tan efectivo como estos kits.

Además de la salud de la flora, también contribuye a mejorar la salud de los peces, ya que, de esta forma, los peces se moverán en un entorno muy parecido al de su hábitat natural y redundará en un mayor bienestar para ellos.

Su precio económico o la sencillez de su instalación son otros de los factores que también contribuyen a este fin.

No obstante, para elegir uno u otro modelo, hay que tener en cuenta las dimensiones del acuario, el entorno o la época.

Maskowe cuenta con un catálogo muy variado de kits y piezas para dotar de los niveles adecuados de CO2 a los acuarios, todos ellos certificados y con uso específico para su uso en todo tipo de acuarios.

