​Dos narrativas eficaces Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 14 de marzo de 2020, 11:19 h (CET) Climate Outreach, la organización británica enfrascada en la lucha contra el cambio climático, busca la manera de hacerse entender fuera de lo que llama la "burbuja verde". Por eso, sus investigaciones tratan de averiguar cómo piensan los menos entusiasmados con la causa climática. En una de 2017, realizada junto con investigadores de la Universidad de Cardiff, organizaron grupos de discusión con votantes de centroderecha y descubrieron dos narrativas sobre el cambio climático que no les chirriaban: la que aboga por evitar el despilfarro como una forma de ahorrar energía, y la que expresa "apoyo patriótico" a las tecnologías energéticas nacionales bajas en carbono.



En la segunda fase, los investigadores encuestaron a más de 2.000 votantes de todo el arco político. Y concluyeron que esas dos narrativas no solo gozan de amplio apoyo entre todos los votantes, sino que además reducen el escepticismo entre los de centroderecha. En cambio, el discurso centrado en la "justicia climática" tiene menos tirón para el votante medio y solo resulta atractivo para el electorado de izquierdas.



Más allá del debate sobre el cambio climático, esta investigación es un ejemplo de cómo tomarse en serio la postura del otro puede beneficiar al avance de la propia causa.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Promotores del pánico Pablo Alejandre, Badajoz ​Un itinerario flexible Juan García, Cáceres ​Cuaresma Jaume Catalán Díaz, Barcelona ​Coronavirus feminista Jorge Skibinsky, Madrid Cifras del coronavirus Jaime Fomperosa Aparicio, Santander