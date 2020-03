​Un itinerario flexible Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 14 de marzo de 2020, 11:17 h (CET) La duración del programa “-Juntos en Camino, + Q2-“ preparado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que los novios jóvenes tomen decisiones, puede oscilar entre los dos y los tres años. Lo conforman doce temas, con dos o tres sesiones cada uno, y se recomienda que los encuentros sean cada quince días. Según señaló en la presentación Ignacio Oriol -que, junto con su mujer, Pilar Maestre, es uno de 1os doce matrimonios que han elaborado el programa-, no se trata de un manual cerrado, sino de una propuesta de método que puede adaptar cada grupo.



Los temas abordan una variedad de asuntos: el autoconocimiento, las emociones y la razón de la complementariedad de hombre y mujer; las claves para una buena comunicación; la fidelidad; la ternura y la afectividad en el noviazgo; el significado de la relación conyugal y la apertura a la vida; la espiritualidad en el noviazgo; el matrimonio como sacramento; la conciliación familia-trabajo; la educación de los hijos, etc.



Las sesiones se enfocan de manera interdisciplinar y emplean recursos diversos. Escenas de películas sirven para profundizar en la naturaleza del amor, el valor de la persona, la gestión de los afectos, el perdón o la relación con Dios. También se usan cortometrajes, canciones, referencias literarias, vídeos virales...











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Promotores del pánico Pablo Alejandre, Badajoz ​Dos narrativas eficaces Valentín Abelenda Carrillo, Girona ​Cuaresma Jaume Catalán Díaz, Barcelona ​Coronavirus feminista Jorge Skibinsky, Madrid Cifras del coronavirus Jaime Fomperosa Aparicio, Santander