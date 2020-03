Consejos para una compra online segura en tiempos de coronavirus El aumento del precio de las mascarillas en más de un 700 % es otra de las consecuencias asociadas a la infección Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de marzo de 2020, 08:44 h (CET) La epidemia del coronavirus ha ocasionado que las mascarillas y los geles hidroalcohólicos sean actualmente los productos más demandados del mercado. El miedo ante el contagio ha provocado el aumento de su demanda y cuando esto ocurre el coste se eleva. Esta es la situación por la que atraviesan las mascarillas médicas cuyo precio ha crecido en más de un 700 % desde la aparición del virus, según datos de un estudio del comparador de precios idealo.



Aprovechando el aumento ingente de la solicitud de mascarillas para prevenir el coronavirus han proliferado en internet las tiendas falsas que ofrecen estos productos médicos. Así pues, la situación a la que se están enfrentando muchos consumidores es que una vez realizada la compra se percatan de que estos artículos no tienen la calidad mínima para evitar el contagio o las propias tiendas son falsas.



Para evitar estafas durante la compra online y asegurarnos que lo hacemos en un sitio con garantías, desde el comparador de precios idealo recomiendan seguir estos 5 consejos:



Asegúrate que la página es segura: Cerciórate que en el navegador sale el símbolo de un candado cerrado. Esto significa que tu navegación está protegida y tus datos no son públicos.



Conoce la opinión de otros clientes: Busca reviews y opiniones de otros usuarios para conocer qué experiencia tuvieron con esa tienda online.



Confirma que el precio tiene el IVA incluido: Si los precios son considerablemente bajos cabe la posibilidad de que no incluyan los porcentajes legales en su precio y la cantidad a entregar sea mayor de la que suponíamos en un primer momento.



Confía solo en los ecommerce con varias formas de pago: Si hay disponibles varios métodos de pagos es indicativo de que la tienda online es de confianza de cara a bancos u otras plataformas de pago online seguro. Recuerda que las pasarelas de pago deben incluir doble autenticación



Antes de comprar, confirma aspectos como:



El cumplimiento de la normativa vigente de devoluciones



Las condiciones legales



Los métodos de pago disponibles



Los detalles e información de contacto, en caso de que surgiera alguna dificultad Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las cinco tendencias que están transformando el sector de los Smart Buildings La predicción del comportamiento, el concepto “Gemelo Digital” o la eficiencia energética serán algunas de las claves del sector en los próximos años ​Las apuestas pueden encontrarse en casi todas las esquinas de España La entidad gubernamental que maneja las apuestas, los casinos y los juegos de azar tiene algún tiempo trabajando ya en algunas prohibiciones para reducir los casos de ludopatía en jóvenes en España ​Gama Huawei GT, posiblemente la mejor calidad precio en Smartwatch Huawei lleva años situada como una de las marcas de dispositivos móviles de referencia en todo el mundo La tecnología, herramienta para no colapsar el sistema de salud y evitar el pánico Se recomienda no ir a los centros médicos si no es estrictamente necesario, y tomar medidas de prevención básicas ¿Qué es el 5G? ¿Cuál es la innovación de la quinta generación?