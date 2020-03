El contactless y los pagos móviles, claves para evitar la propagación del Coronavirus Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 16:18 h (CET) El intercambio de dinero para pagar en comercios y grandes superficies, tanto en efectivo como a través de tarjeta de crédito, puede ser una vía más para la transmisión del Coronavirus. Como medida de prevención, la compañía española Eurocoinpay propone implementar en comercios herramientas como su pasarela de pago para pagar directamente a través de los diferentes dispositivos móviles sin ningún tipo de contacto y en apenas unos segundos El Covid-19 está provocando una gran alerta entre la población. La posibilidad de contraer esta enfermedad y lo expuesta que se encuentra la población ante el Coronavirus ocasiona que cada día se tomen nuevas medidas preventivas. Ese miedo al contagio ha llevado a muchas compañías a adoptar medidas conservadoras para conseguir frenar la expansión del virus.

En el ámbito de los pagos móviles y gracias a las nuevas tecnologías, hay plataformas que permiten seguir desarrollando el día a día sin necesidad de estar expuestos. A través del contactless y la posibilidad de pagar con los dispositivos móviles ya no es necesario estar en contacto directo ni pasar de mano en mano tanto el dinero en efectivo como las tarjetas de crédito o débito. Simplemente acercando el teléfono móvil o el smartwatch ya es posible pagar en la mayoría de los comercios. De esta forma es posible prevenir la propagación de cualquier virus.

Estudios recientes aseguran que las tarjetas de crédito contienen más tipos diferentes de bacterias que el dinero en efectivo. Con las medidas actuales en cuanto a prevención de contagios a nivel mundial a causa del Coronavirus, el hecho de que las tarjetas de crédito, los datáfonos de pago y los teclados de los cajeros automáticos transporten bacterias que pueden causar enfermedades

graves, afectará probablemente a la forma en que los usuarios realicen las diferentes transacciones monetarias.

Para prevenir posibles contagios de Coronavirus, la fintech española Eurocoinpay, gracias a la tecnología desarrollada y a su pasarela de pagos, permite realizar pagos y cobros tanto con dinero corriente como con la criptodivisa que el usuario elija y enviarla a cualquier parte del mundo en un máximo de 7 segundos.

“Gracias a nuestra App y a nuestra tecnología pueden realizarse pagos al instante y directamente desde cualquier dispositivo móvil sin tener que manipular ningún otro dispositivo ni introducir ninguna clave o contraseña. Gracias a Eurocoinpay el pago en el día a día para los usuarios es mucho más sencillo y además permite establecer medidas de prevención de riesgos en cuanto a la propagación de enfermedades”, afirma Herminio Fernández, CEO de Eurocoinpay.

Gracias a Eurocoinpay, las criptomonedas están cada vez más aceptadas, ya que no dejan de ofrecer oportunidades para su uso en el día a día. Esto ha provocado que numerosos países regulen la actividad de estos activos digitales. Países como Suiza, Malta, Estonia, Francia, Alemania y Japón, entre otros, han sido pioneros en establecer una normativa que legalice esta práctica.

