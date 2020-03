Forchronic probará su nuevo biocompuesto contra la gripe y valora ampliar ensayos contra el coronavirus Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 14:26 h (CET) La compañía española ha desarrollado un biocompuesto natural con extracto de romero ya validado contra el cáncer de colon. Ha sido desarrollado por científicos de la Universidad Autónoma, el IMDEA Alimentación y el Hospital Infanta Sofía La empresa española Forchronic realizará nuevos ensayos clínicos de su biocompuesto natural patentado a base de extracto supercrítico de romero en enfermos de gripe en 2020. Además contempla la posibilidad de ampliar sus ensayos para comprobar sus efectos sobre el coronavirus.

El compuesto desarrollado por Forchronic tiene un marcado efecto potenciador del sistema inmune activando la capacidad innata de respuesta del paciente frente a agentes patógenos. Los ensayos clínicos realizados demuestran que el biocompuesto favorece la producción de varios tipos de células como los monocitos y las citoquinas y la maduración funcional de linfocitos, todos ellos implicados en el sistema inmunitario.

Cáncer de colon y otros tumores

El equipo de investigadores de Forchronic está formado por miembros del equipo de lípidos bioactivos de la Universidad Autónoma de Madrid, del grupo de oncología molecular del Instituto IMDEA Alimentación y del Servicio de Oncología del Hospital Infanta Sofía. El nuevo compuesto ya ha sido probado en pacientes con cáncer de colon. Los resultados demuestran que inhibe rutas metabólicas asociadas al crecimiento tumoral confirmando así los efectos alcanzados en animales. Además, los investigadores también están en proceso de verificar la validez de su compuesto bioactivo en tumores asociados al cáncer de mama y pulmón con ensayos clínicos en personas afectadas por estas patologías.

Junto a su eficacia en tratamientos de precisión personalizados contra el cáncer, el compuesto tiene una clara acción protectora del sistema inmune por lo que Forchronic está completando los ensayos para verificar sus efectos en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, diabetes tipo I, psoriasis, enfermedad celíaca y esclerosis múltiple.

Gripe y coronavirus

Más allá de las enfermedades citadas, Forchronic realizará nuevos ensayos clínicos en enfermos de gripe a lo largo del presente ejercicio y contempla la posibilidad de ampliar sus ensayos para comprobar los efectos sobre el coronavirus. Tal y como explica Enrique Sainz, CEO de Forchronic, “la gripe desencadena una compleja respuesta del sistema inmunitario que involucra la activación de macrófagos, citoquinas y linfocitos, entre otras células, que pueden verse potenciadas por la acción de este biocompuesto. Queremos conocer qué impacto puede conseguir nuestra fórmula en la lucha contra la gripe y no descartamos ampliar los ensayos frente al coronavirus al tratarse de enfermedades con aspectos coincidentes”.

La gripe es una enfermedad con especial interés para los investigadores de la firma por su alta prevalencia. Hay que tener en cuenta que en 2018 hubo en España casi 800.000 casos de esta enfermedad, 52.000 ingresados y 15.000 muertos.

Tras ocho años de investigación la fórmula de Forchronic ha recibido recientemente la concesión como patente europea y la compañía estima que podrá comercializarla en el presente ejercicio. Varias empresas del sector farmacéutico y de la nutrición clínica ya se han interesado por un posible acuerdo.

Forchronic

Forchronic es una empresa promovida por la sociedad de inversión CanaanResearch and Investment, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto IMDEA Alimentación y el Hospital Universitario Infanta Sofía. Su objetivo es la investigación en Nutrición de Precisión para el desarrollo de nutracéuticos que permitan la personalización en el tratamiento del paciente desde el punto de vista genético y fisiológico para lograr la máxima eficacia.

