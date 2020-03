Virginia Torrecilla: "La afición del Atlético de Madrid no la tiene ningún Club" Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 13:18 h (CET) La tercera entrega de la serie "Conversaciones con Futre", organizada por Herbalife Nutrition, tiene como protagonista a uno de los más recientes fichajes del equipo, la mallorquina Virginia Torrecilla, quien desde el pasado mes de octubre es una de las capitanas de la selección. "El Atleti es sangrar, es tener que dejarlo todo, dejarte el pulmón antes de cada partido, porque tienes que acabarlo y saber que lo has hecho todo", dijo Virginia Torrecilla, considerada una de las mejores centrocampistas de E En la más reciente entrega de “Conversaciones con Futre”, la capitana mallorquina Virginia Torrecilla y la leyenda del Club rojiblanco, Paulo Futre, comparten impresiones sobre sus inicios en el fútbol profesional y la importancia de los aficionados en el desarrollo de sus respectivas carreras.

En este último encuentro organizado por Herbalife Nutrition -tras los realizados con las jugadoras del Atlético de Madrid femenino Amanda Sampedro y Charlyn Corral- se muestran las similitudes entre ambos jugadores. Tanto Futre como Virginia comenzaron sus carreras a muy corta edad y asumiendo grandes responsabilidades.

“Empecé con chicos, jugando a los ocho añitos. Con 14 años me fichó el Collerense en primera división. Fui la chica más joven en debutar en primera división porque tenías que tener los 15 para debutar, pero como yo los cumplía 3 días antes, pues al final me dejaron jugar”, explicó Virginia.

Futre, por su parte, recordó la gran responsabilidad que implicaba ser el capitán del Atlético de Madrid con tan solo 22 años. “Era difícil. Era muy joven. Yo creo que no estaba preparado para ser capitán. Hay una cosa que me queda de los veteranos, de los capitanes, que me dijeron: ´Mira, hay que dar todo, sudarte la última gota´”, indicó.

A pesar de haber debutado en España en 2013, Virginia Torrecilla desarrolló gran parte de su carrera en Francia con el Montpellier HSC hasta que el verano del año pasado regresó a casa y fichó por el Atleti, asumiendo además desde octubre el rol de capitana junto a Amanda Sampedro.

“Al final un capitán tiene la responsabilidad de tener a la gente en su jugada. El Atleti es sangrar, es tener que dejarlo todo, dejarte el pulmón antes de cada partido, porque tienes que acabarlo y saber que lo has hecho todo”, enfatizó.

Virginia Torrecilla -considerada una de las mejores centrocampistas, subcampeona de Europa Sub-19 y ganadora de 3 ligas y 2 Copas de la Reina, ha vivido el regreso a España como una experiencia interesante que le ha permitido conectar con los aficionados de una forma inédita.

“Al final la presión es dar más de ti. Es saber que hay una afición detrás de ti que está por ti y por todo el equipo. Yo, como jugadora y profesional que he estado en varios equipos, te digo que la afición del Atlético de Madrid no la tiene ningún Club”, concluyó.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. En los últimos 10 años, ha invertido más de 300 millones de dólares en el proceso de “De la semilla a la mesa”, lo que garantiza que se realicen rigurosas pruebas y controles durante todo el proceso de fabricación de sus productos.

Herbalife Nutrition se compromete a ayudar a eliminar el hambre y la desnutrición mundiales a través del programa de nutrición “Hambre Cero” e invertirá 2 millones de dólares en los próximos tres años para ayudar a abordar estos problemas urgentes, apoyado por organizaciones benéficas de todo el mundo, donando productos, brindando experiencia en nutrición y educación, voluntariado y actividades de sensibilización.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

