Ventajas que ofrecen los coches eléctricos, informa Autos Molière Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 13:02 h (CET) La presencia de vehículos eléctricos y los testimonios positivos de conductores que ya han usado este tipo de vehículos durante un tiempo se ha visto incrementa de forma considerable en los último dos años gracias a las numerosas ventajas que ofrecen El aumento de conciencia por parte de los usuarios sobre la contaminación y el cuidado del medioambiente, ha contribuido a incrementar la presencia de vehículos eléctricos tanto en concesionarios convencionales como en concesionarios de ocasión en Málaga. Y es que las ventajas que ofrece este tipo de coches son numerosas, entre las que más destacan:

- La primera de todas y la que mayor fuerza tiene entre los usuarios defensores de estos vehículos, al producir en ellos sensación positiva de conciencia ecológica, al no contaminar gracias a su motor que ni genera CO2 ni quema combustible.

- El particular y sorprendente “NO RUIDO” que a diferencia de los coches combustible o de motores térmicos, solo se percibe el leve ruido que produce la rodadura de los neumáticos sobre el asfalto.

- Economía en el mantenimiento. Efectivamente, los coches eléctricos, ya sean automóviles nuevos o coches de segunda mano en Málaga, el gasto de mantenimiento de este tipo de vehículo es mucho menor. La revisión anual es más que suficiente para comprobar el estado del vehículo. Nada de realizar revisiones en el motor, ni aceites, ni componentes refrigerantes, etc. Componentes que reducen la vida de un motor térmico o de combustible.

- Buena potencia. Los automóviles eléctricos ofrecen excelente aceleración y dinamismo. Esta facilidad de uso genera en el conductor una impresión muy positiva que ve mayores y mejores prestaciones en comparación con coches de motores térmicos.

- Espacio. La mayor parte del espacio existente del vehículo está destinado a la habitabilidad del conductor, pasajeros y equipajes, ya que el motor asincrónico que contienen los coches eléctricos son más pequeños que los convencionales y pueden incluso colocarse en cada eje en lugar de la parte delantera o trasera del mismo.

- Incremento de la eficiencia. 1 euro por cada 100 km, lo que se traduce al mismo esfuerzo con menor consumo de energía que en vehículos convencionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.