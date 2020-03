Los mejores aliados para luchar contra la piel atópica, según Mustela Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 09:33 h (CET) La dermatitis atópica es una patología pediátrica que se manifiesta fundamentalmente, entre los 0 y 2 años, en forma de sequedad extrema en la piel ¿Picor? ¿El pequeño no puede parar de rascarse? ¿Presenta brotes y se le descama la piel cada cierto tiempo? Estos síntomas pueden significar que el bebé o niño padezca dermatitis atópica. Una patología pediátrica mucho más común de lo que los papás se piensan y que se manifiesta fundamentalmente, entre los 0 y 2 años, en forma de sequedad extrema en la piel y, como consecuencia, conlleva síntomas molestos como un fuerte picor, llegando a producir alteraciones en el sueño. De hecho, 1 de cada 5 niños se ven afectados por dermatitis atópica*.

Es importante cuidarles desde el nacimiento con productos específicos para este tipo de piel, y más en el caso de los bebés cuyos padres son atópicos, pues es clave para la prevención, ya que puede llegar a reducirse hasta un 50% su probabilidad de aparición. Por ello, para calmar la piel y aliviar las molestias del picor, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, ofrece la gama Stelatopia® con 9 productos con eficacia clínicamente probada bajo control dermatológico y pediátrico para aplicar desde el primer día de vida. Estos 9 productos no son otros que:

STELATOPIA® Gel de Baño

Ideal para aplicar tanto en cara, cuerpo y cabello, cuenta con activos naturales relipidizantes como: el óleodestilado de girasol, el aceite de aguacate, los tensioactivos muy suaves y la glicerina de origen vegetal. Este gel limpia delicadamente, protege la piel del bebé y del niño, alivia al instante las sensaciones de irritación y tiranteces y deja la piel suave, flexible y sedosa.

Aceite de baño y ducha

Con un 98% de ingredientes de origen natural, este aceite de baño y ducha relipidizante para la piel, que se puede emplear desde el nacimiento, limpia con suavidad y deja una película protectora sobre la piel, alivia la sensación de inconfort, de tirantez y de picor, y protege de los efectos resecantes del agua calcárea. Entre su composición destaca el óleodestilado de girasol BIO, con propiedades calmantes y aporta los lípidos indispensables para la construcción de la barrera cutánea, además de contener perseose de aguacate, que protege la barrera cutánea, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel y glicerina de origen natural con propiedades hidratantes.

Aceite de baño STELATOPIA®

Para dispersar en el agua del baño, este aceite alivia instantáneamente las sensaciones de irritación y tiranteces, limpia delicadamente, deja una película protectora sobre la piel del bebé o del niño y compensa los efectos resecantes del baño (agua calcárea). Además, está compuesto por activos naturales relipidizantes: óleodestilado de girasol, con propiedades calmantes que aportan los lípidos indispensables para la construcción de la barrera cutánea; el aceite de aguacate, que ayuda a reforzar y a proteger el film hidrolipídico para favorecer la restauración de la barrera cutánea agredida a diario; el extracto de camomila, con propiedades calmantes, y los aceites de origen vegetal, ricos en ácidos grasos esenciales.

STELATOPIA® champú mousse

Este champú en espuma ha sido específicamente formulado para el cuero cabelludo de las pieles atópicas de los más pequeños. Asimismo, disminuye inmediatamente la sensación de malestar y las rojeces cutáneas del cuero cabelludo.

STELATOPIA® Bálsamo Emoliente

Este bálsamo emoliente de textura rica y untuosa, que aporta sensación de suavidad y confort, se extiende y se absorbe fácilmente sobre el cuerpo del bebé. Además se puede aplicar dos veces al día sobre la piel seca de la cara y el cuerpo desde el nacimiento. Compuesto por óledodestilado de girasol, perseóse de aguacate y cera de carnauba, restaura la barrera cutánea deficiente de las pieles atópicas, hidrata, relipidiza y alivia la sensación de picor, refuerza las defensas naturales y preserva el capital celular de la piel.

STELATOPIA® Crema emoliente

Con óleodestilado de girasol y perseóse de aguacate, esta crema emoliente de textura fluida hidrata, relipidiza y alivia la sensación de picor, restaura la barrera cutánea, refuerza las defensas naturales, preserva el capital celular de la piel y aporta sensación de suavidad y confort, además de extenderse y absorberse fácilmente.

STELATOPIA® Crema facial emoliente

Con 97% de ingredientes de origen natural, como el óleodestilado de girasol, el perseóse de aguacate, el extracto de regaliz y la manteca de karité, esta crema facial, con textura fundente, deja la piel flexible y suave. De fácil aplicación, no deja la piel grasa y disminuye visiblemente la sequedad de la piel de los bebés y las rojeces.

Toallitas Limpiadoras relipidizantes STELATOPIA®

Estas toallitas eliminan eficazmente las impurezas de la piel de la cara, de las manos y del culito del bebé. Limpian en un solo gesto sin frotar y cuenta con fibras más suaves y con un acabado liso que evitan el rozamiento, además son un 47% más gruesas que las de las toallitas clásicas.

Pijama Mustela

Confeccionado en tejido 100% de algodón, con certificación Oeko-tex Standar100® y una tecnología de microencapsulación de activos 100% de origen natural, es el primer pijama calmante para la piel que alivia el picor, ayuda a reducir el deseo de rascarse por parte del pequeño e incide también en la mejora de su calidad de vida.

