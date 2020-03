Herbalife Nutrition es el patrocinador principal del circuito 3X3 Challenger Castilla y León Comunicae

jueves, 12 de marzo de 2020, 09:08 h (CET) El Herbalife 3x3 Challenger llega a Castilla y León. Herbalife Nutrition, en su apoyo constante a la práctica del deporte y al fomento de hábitos saludables, patrocina este circuito, una competición dirigida a jugadores amateurs de baloncesto, que también cuenta con una categoría PRO Este 11 de marzo ha tenido lugar en Valladolid la presentación oficial del nuevo circuito Herbalife 3x3 Challenger Castilla y León, organizado por la Federación de Baloncesto de Castilla y León y Madison Sports Marketing. Herbalife Nutrition, compañía global de nutrición que fomenta un estilo de vida saludable, es el patrocinador principal de esta competición.

Los aficionados de esta disciplina deportiva disfrutarán del street basket desde abril a junio en las distintas localidades en las cuales se disputarán los encuentros que darán los títulos de campeón masculino y femenino de Castilla y León: Zamora (23 de abril), Soria (23 de mayo), Burgos (30 de mayo), Palencia (13 de junio), León (20 de junio) y Valladolid (27 y 28 de junio).

Los ganadores de los torneos podrán medirse en el encuentro Máster Final el día 28 de junio en Valladolid. Así mismo, se realizará un torneo de Navidad entre el 26 y el 30 de diciembre en la capital castellanoleonesa.

El 3x3 es un deporte que nace en el seno de las canchas urbanas. Para practicarlo sólo hace falta un balón, una canasta y las ganas de jugar. A diferencia del baloncesto tradicional, el 3x3 tiene un único tiempo de diez minutos, se juega en equipos de tres jugadores y todos deben encestar en la misma canasta. Un juego muy dinámico que quiere reflejar el espíritu del baloncesto urbano.

Una competición que crece con su afición de forma vertiginosa

En junio de 2017 la Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el baloncesto 3x3 como disciplina olímpica para los Juegos de Tokio 2020.

A través de su patrocinio continuo de la serie 3x3, Herbalife Nutrition quiere dar una oportunidad a jugadores no profesionales que desean competir a un nivel amateur, sin dejar de reconocer a la categoría PRO para jugadores con un alto nivel de competición.

En el circuito Herbalife 3x3 Challenger Castilla y León podrán participar aficionados de todas las edades y géneros. Las categorías irán desde los más pequeños con los benjamines, pasando por alevines, infantiles y cadetes, hasta los mayores, con la categoría Absoluta+16 que incluye los niveles Amateur y PRO.

SOBRE HERBALIFE NUTRITION Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visite IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

