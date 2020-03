Monitor de tiempo libre, perfil muy demandado en la actualidad Esta profesión se encuentra en auge actualmente y tiene un sinfín de salidas profesionales. Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 12 de marzo de 2020, 10:07 h (CET) Cuando se trata de trabajar en campamentos o granjas escolares normalmente solo se pide de requisito de ser mayor de 17 años , disponer del título de la ESO y el título del propio curso.



Para ser un buen monitor de tiempo libre se deben tener una serie de cualidades como son:



Pasión por los niños: ser bueno con ellos, tener paciencia, escucharlos, comprenderlos y tener ganas de divertirse con ellos ya que están repletos de energía.



Ser creativo: la mayor parte del tiempo se pasará con ellos, así que la creatividad es un punto muy importante a tener en cuenta (inventando juegos, incentivándolos a realizar cosas, etc). Los niños se suelen aburrir si están mucho tiempo realizando la misma actividad por eso es muy importante ser creativo.



Transmitir seguridad: ser responsable y transmitir seguridad y respeto a los niños que se tienen a cargo, trabajando con niños de distintas edades siempre se tiene que prestar más atención a los más pequeños.



Con este título se puede trabajar en distintos lugares: Aulas matinales. Ludotecas. Actividades extraescolares. Hoteles. Cruceros. Ayuntamientos. Asociaciones culturales. Geriátricos, etc.



Las salidas profesionales de este curso son muy amplias y cada vez más demandadas y el sueldo de un monitor de tiempo libre, que es una pregunta que se hace bastante gente tampoco está nada mal suelen cobrar sobre unos 1.100€.



Ahora es muy sencillo realizar un curso de Monitor de tiempo libre, por ejemplo en Euroinnova Business School , han lanzado un curso precisamente de esta actividad y además online, por lo que el usuario puede ir marcando su propio ritmo ,en este curso se imparte una formación que permitirá obtener una titulación homologada y baremable en oposiciones dentro de la Administración pública.



El precio puede costar desde unos 99€. Aunque si se quiere una titulación más profesional también disponen de un Máster de monitor de tiempo libre.



Si la persona interesada en realizar el curso trabaja por cuenta ajena puede beneficiarse de la formación bonificada y si está desempleado/a también disponen de descuentos especiales.



Parece que son todo ventajas realizar esta formación hoy en día. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.